У этих пенсионеров пенсия вырастет более чем на 500 гривен в июле

16 июля 2024, 07:30
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Источник:

ПФУ

Увеличение пенсии украинцев может происходить благодаря индексации и перерасчету выплат. Также этому способствует начисление спецнадбавок.

Чья выплата вырастет

Часть пенсионеров может получить надбавку по возрасту. Для этого, особа должна соответствовать определенным требованиям.

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Пенсионер должен:

  • иметь ежемесячную общую пенсионную выплату менее чем 10 340,35 гривны;
  • быть старше 70 лет.
Обратите внимание! Такая доплата начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Какая надбавка по возрасту сейчас

Размер такой надбавки меняется с возрастом. Сейчас эта доплата такая:

  • пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.
Заметьте! Эта надбавка не суммируется, она только растет со временем. То есть, лицо в 78 лет получает 456 гривен, а не 300 + 456 = 756 гривен.
Автор: Анастасія Зорик