Некоторым украинцам уменьшат пенсии в 2025 году

В 2025 году в Украине изменятся правила начисления пенсий для отдельных категорий граждан. Изменения коснутся граждан, пенсии которых превышают 10 прожиточных минимумов.

Кому пересмотрят пенсии

Согласно принятому правительством постановлению, выплаты, превышающие 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, будут пересмотрены с применением специальных коэффициентов, передает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Таким образом, новые ограничения будут касаться пенсий, которые превышают 23,61 тысячи гривен, поскольку прожиточный минимум в 2025 году составляет 2,36 тысячи гривен.

Под действие этой нормы попадут госслужащие, прокуроры, народные депутаты, работники правительства и Нацбанка, дипломаты, представители местного самоуправления, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ученые, а также бывшие военнослужащие.

Заметьте! Это касается пенсионеров, которые получают более 100 тысяч гривен в месяц, а также отдельных групп чернобыльцев. Изменения внедряются в рамках выполнения госбюджета-2025 для оптимизации социальных расходов.

Как изменятся пенсии чернобыльцев

В 2025 году часть чернобыльских пенсионеров потеряет доплату в размере около 2,3 тысячи гривен, которая останется лишь для тех, кто проживал или работал в зоне с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года. Это решение позволит сэкономить до 15 миллиардов гривен.

Минимальные пенсионные выплаты для пострадавших останутся в пределах 5–8,18 тысяч гривен, а для ликвидаторов – 8–13,37 тысяч гривен, в зависимости от группы инвалидности.