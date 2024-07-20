Кто из военных пенсионеров получит более высокую пенсию
20 июля 2024, 14:41Читати новину українською
Источник:Минобороны
Пенсия военных рассчитывается на общих основаниях, в зависимости от стажа и заработной платы. Минимальная пенсия участника боевых действий со всеми надбавками составляет 4 958 гривен, как определено постановлением Кабмина.
Как меняются пенсии военных
У военнослужащих пенсии растут после достижения установленной законодательством выслуги лет.
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Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет виды пенсионного обеспечения:
- Лица из числа военнослужащих (кроме срочников), которые имеют выслугу на военной службе, в органах внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службе специальной связи и других службах, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.
- Военнослужащие и другие лица, которые стали инвалидами при условиях, предусмотренных законом, приобретают право на пенсию по инвалидности.
Пенсии за выслугу лет назначаются военнослужащим и другим лицам, определенным законом, в следующих размерах:
- За выслугу 20 лет – 50% денежного обеспечения, а уволенным по возрасту или здоровью – 55%, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20.
- За страховой стаж 25 лет, включая 12 лет военной службы, – 50%, с дополнительными 1% за каждый год свыше 25.
- Уволенным в связи с реформированием ВСУ – 50% денежного обеспечения за 20 лет, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20, до 65%.
Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны составляют:
- І группа – не менее 15 347 гривен;
- II группа – не менее 12 396 гривен;
- III группа – не менее 8 500 гривен.