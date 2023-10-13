Начисление субсидий: кто имеет право обращаться и получать выплату

Обращаться за субсидиями в Украине могут несколько категорий граждан. Для всех предусмотрен четкий список требований, без которых получение льгот невозможно.

Кто может обращаться за субсидией

Порядок назначения жилищных субсидий определяет постанова Кабмина № 848 от 21.10.1995. Согласно Положению, обращаться за субсидией может семья, которая платит за коммунальные услуги больше, чем рассчитанный обязательный платеж.

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Размер субсидии для каждой семьи рассчитывается индивидуально. Главный фактор – средний месячный доход на одного человека. Также роль играют нормы потребления и состояние семьи.

Новое законодательство предусматривает, что в приемных многодетных и семьях, где есть лицо с инвалидностью, наличие автомобиля больше не учитывается. Благодаря этому получить субсидию может больше семей.

Обращаться за субсидиями могут:

кто-то один из людей, зарегистрированных в жилом помещении, в случае разделенных лицевых счетов – каждый, на кого открыт счет;

человек, фактически проживающий в квартире или доме на основании договора аренды или решения суда;

застройщик, еще не сдавший дом в эксплуатацию, но получающий счета за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенное лицо, проживающее в жилом помещении без договора.

Сроки назначения субсидии

Если обратиться за субсидией в течение 2 месяцев с начала отопительного сезона, то начисления будут с начала этого сезона. Если позже субсидию назначат с месяца обращения.

Чьи доходы будут учитывать

При назначении субсидии будут считать доходы всех лиц, зарегистрированных в помещении. Если предоставить документы о выезде человека за границу – его доходы учитывать не будут.

Что касается арендаторов и ВПЛ, то будет считаться доход тех лиц, фактически проживающих в помещении.