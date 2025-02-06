Выплаты не вырастут: кому не проведут индексацию пенсий

В марте в Украине состоится масштабная индексация пенсий, однако не все пенсионеры получат увеличение выплат. Узнайте, кто останется без повышения в этом году.

Кому не проиндексируют пенсию

Индексация имеет целью осовременивание пенсий, поэтому те, кто вышел на пенсию недавно, могут не получить повышение, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Вместе с этим, некоторые пенсионеры могут не заметить индексации, поскольку повышение касается только основного размера пенсии. То есть, рассчитанного по формуле, без учета доплат и надбавок.

Например! Если пенсия составляет 1 230 гривен, а с доплатами достигает 2 361 гривны, то после индексации на 10% основная сумма вырастет до 1 353 гривен, но доплата уменьшится, и общий размер пенсии останется 2 361 гривна.

Что известно об индексации пенсии в марте

Окончательный размер повышения пенсий будет определен в конце февраля – в начале марта. Он будет зависеть от уровня инфляции за год и среднего роста зарплат, с которых платят единый социальный взнос.

Впрочем, эксперты прогнозируют увеличение пенсий на около 10%. Однако закон предусматривает минимальное повышение на 100 гривен и максимальное – до 1 500 гривен. Стоит отметить, что индексация не коснется всех пенсионеров.