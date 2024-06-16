Некоторым украинцам отказывают в зачислении части стажа для получения пенсии: кому это грозит
Источник:Минсоцполитики
Некоторым украинцам не засчитают часть трудового стажа, который необходим для выхода на пенсию. С такими трудностями могут столкнуться те, кто работал на Российскую Федерацию.
Кому не засчитают приобретенный стаж
Как стало известно, украинцам, которые работали в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж. Согласно закону, страховой стаж украинцам не будут засчитывать в ряде случаев.
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А именно речь идет за периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.
Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти,
– говорится в сообщении.
Относительно работы в других странах, украинцам необходимо представить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий их работу за рубежом, чтобы учесть этот стаж.Заметьте! После широкомасштабной агрессии Российской Федерации Украина прервала дипломатические связи со страной-агрессором. Взаимодействие и обмен документами, в частности Пенсионными фондами, было прекращено.
Кому не поступит пенсия
Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, есть документальные подтверждения, например, имеется свидетельство о смерти.
Другие причины почему пенсия не выплачивается:
- ПФУ обнаружил неточности в документации, которая предоставлялась пенсионером для выхода на пенсию;
- гражданин выехал на ПМЖ, при этом, выбранная им страна не имеет с Украиной специального пенсионного договора;
- лицо не осуществляет никаких операций со своим счетом, куда поступала пенсия в течение полугода.