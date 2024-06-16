Некоторым украинцам отказывают в зачислении части стажа для получения пенсии: кому это грозит

Некоторым украинцам не засчитают часть трудового стажа, который необходим для выхода на пенсию. С такими трудностями могут столкнуться те, кто работал на Российскую Федерацию.

Кому не засчитают приобретенный стаж

Как стало известно, украинцам, которые работали в Российской Федерации после 19 февраля 2014 года, не будет засчитан стаж. Согласно закону, страховой стаж украинцам не будут засчитывать в ряде случаев.

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А именно речь идет за периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти.

Закон предусматривает не засчитывать в страховой стаж с 19 февраля 2014 года периоды военной службы в силовых структурах, незаконных вооруженных или военизированных формированиях, судебных или правоохранительных органах государства-агрессора на временно оккупированных территориях, а также добровольное занятие должностей в незаконных органах власти,

– говорится в сообщении.

Относительно работы в других странах, украинцам необходимо представить Пенсионному Фонду документ, подтверждающий их работу за рубежом, чтобы учесть этот стаж.

Кому не поступит пенсия

После широкомасштабной агрессии Российской Федерации Украина прервала дипломатические связи со страной-агрессором. Взаимодействие и обмен документами, в частности Пенсионными фондами, было прекращено.

Пенсия не поступает лицу, если оно официально признано умершим. То есть, есть документальные подтверждения, например, имеется свидетельство о смерти.

Другие причины почему пенсия не выплачивается: