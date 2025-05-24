Субсидии отменяют для четырех категорий населения
- В 2025 году четыре категории украинцев должны повторно подать заявление на субсидию для жилищно-коммунальных услуг: внутренне перемещенные лица, арендаторы жилья, домохозяйства для покупки печного топлива, семьи с несоответствием количества жильцов и зарегистрированных лиц.
- Документы для получения субсидии можно подать лично, онлайн через вебпортал ПФУ, по почте, через представителей местного совета или в ЦНАП.
Часть украинцев должна повторно подать заявление для получения субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Это касается четырех определенных категорий получателей.
Кто из украинцев рискует потерять субсидию
В 2025 году отдельным категориям украинцев придется повторно обратиться за субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для них автоматическое продление помощи не предусмотрено, поэтому оформление необходимо осуществлять вручную, сообщает 24 Канал.
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Заявку на назначение субсидии повторно должны подать следующие категории граждан:
- внутренне перемещенные лица;
- граждане, которые арендуют жилье;
- домохозяйства, претендующих на субсидию для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;
- семьи, в которых количество фактических жителей в квартире не совпадает с количеством зарегистрированных.
Как оформить заявление на субсидию
Подать документы на получение субсидии в 2025 году можно несколькими удобными способами. В частности, лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда. Также это можно сделать:
- онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
- отправив заявление по почте в адрес соответствующего органа Пенсионного фонда;
- через уполномоченных представителей исполнительного органа местного совета;
- в ближайшем центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).