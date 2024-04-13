В апреле без выплат: кто из украинцев останется без пенсии

Пенсионеры, которые не прошли обязательную идентификацию, не получают своих пенсионных выплат в апреле. Впрочем, Пенсионный фонд будет накапливать средства на пенсионном счете лица, пока процесс подтверждения не состоится.

Почему пенсионерам прекратили выплаты

Еще ранее сообщалось, что те, кто получил статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны были пройти обязательную физическую идентификацию до конца марта. Тот, кто этого не сделал, остался без выплат в апреле.

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Известно, что в одном из регионов Украины более двух тысяч человек остались без пенсий.

Важно добавить, что правительство несколько раз откладывало процедуру выполнения через вызванные сложности, вызванные полномасштабным вторжением России.

Можно ли восстановить пенсию

Лица, не успевшие пройти в указанный срок идентификацию, имеют право восстановить выплаты. Для этого таки придется пройти процесс подтверждения личности. Таким образом, как только процедура завершится, средства начислят на счет пенсионера.

! Пенсионный фонд сообщил , что после идентификации выплаты восстанавливаются в полном объеме за весь период, начиная с месяца приостановления финансирования.

Пройти идентификацию можно по нескольким вариантам: