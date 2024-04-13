Почему пенсионерам прекратили выплаты
Еще ранее сообщалось, что те, кто получил статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны были пройти обязательную физическую идентификацию до конца марта. Тот, кто этого не сделал, остался без выплат в апреле.
Читайте также Минимальная пенсия: какие сейчас выплаты получают украинцы
Важно добавить, что правительство несколько раз откладывало процедуру выполнения через вызванные сложности, вызванные полномасштабным вторжением России.
Можно ли восстановить пенсию
Лица, не успевшие пройти в указанный срок идентификацию, имеют право восстановить выплаты. Для этого таки придется пройти процесс подтверждения личности. Таким образом, как только процедура завершится, средства начислят на счет пенсионера.
Пройти идентификацию можно по нескольким вариантам:
- Лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда.
- Воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда.
- Использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда.
- Обратиться в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.