Чому пенсіонерам припинили виплати

Ще раніше повідомлялося, що ті, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, мали пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію до кінця березня. Той, хто цього не зробив, залишився без виплат у квітні.

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Зауважте! Відомо, що в одному з регіонів України понад дві тисячі осіб залишились без пенсій.

Важливо додати, що уряд декілька разів відтерміновував процедуру виконання через викликані складнощі, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.

Чи можна поновити пенсію

Особи, що не встигли пройти у зазначений термін ідентифікацію, мають право відновити виплати. Для цього таки доведеться пройти процес підтвердження особи. Як тільки процедура завершиться, кошти нарахують на рахунок пенсіонера.

Важливо! Пенсійний фонд повідомив, що після ідентифікації виплати відновлюються у повному обсязі за весь період, починаючи з місяця призупинення фінансування.

Пройти ідентифікацію можна за декількома варіантами: