Чому пенсіонерам припинили виплати
Ще раніше повідомлялося, що ті, хто отримав статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року, мали пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію до кінця березня. Той, хто цього не зробив, залишився без виплат у квітні.
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Важливо додати, що уряд декілька разів відтерміновував процедуру виконання через викликані складнощі, спричинені повномасштабним вторгненням Росії.
Чи можна поновити пенсію
Особи, що не встигли пройти у зазначений термін ідентифікацію, мають право відновити виплати. Для цього таки доведеться пройти процес підтвердження особи. Як тільки процедура завершиться, кошти нарахують на рахунок пенсіонера.
Пройти ідентифікацію можна за декількома варіантами:
- Особисто звернутися до відділення "Ощадбанку" або відвідати сервісний центр Пенсійного фонду.
- Скористатися особистим кабінетом на вебпорталі Пенсійного фонду.
- Використати відеозв'язок для зв'язку зі співробітником Пенсійного фонду.
- Звернутися до дипломатичної установи України за кордоном.