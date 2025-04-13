Пенсии пересчитали, но не всем: что изменилось для пенсионеров в апреле
- С 1 апреля в Украине автоматически пересчитаны пенсии для работающих пенсионеров, учитывая дополнительный стаж и новый заработок.
- Перерасчет касается пенсионеров с не менее 24 месяцами страхового стажа или после двух лет от последнего перерасчета, но не для пенсий за выслугу лет, если пенсионеру нет 60 лет.
С 1 апреля в Украине был автоматически произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Теперь их пенсионные выплаты корректируются в соответствии с изменениями в законодательстве, влияющими на их размер.
Кому пересчитали пенсии в апреле
По информации ПФУ, с 1 апреля был осуществлен плановый перерасчет пенсий для граждан, которые продолжали работать после выхода на пенсию. На этот раз повышение пенсий произошло уже в апреле, в отличие от предыдущих лет, когда это происходило в июне, передает 24 Канал.
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А именно перерасчет пенсий касается пенсионеров, которые по состоянию на 1 марта 2025 года:
- набрали не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии;
- или с момента последнего перерасчета прошло не менее двух лет, даже если новый стаж меньше.
Важно! Изменения коснутся только тех лиц, которым пенсия была назначена или пересчитана в 2023 году.
Как осуществили перерасчет пенсии
Пенсии пересчитали автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд. Как пояснили в ведомстве, в процессе перерасчета учитывается не только дополнительный страховой стаж, но и новый заработок, полученный после выхода на пенсию, если это выгоднее для пенсионера.