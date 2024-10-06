Кто из пенсионеров имеет право на доплату к пенсии в октябре

Пенсионеры могут увеличить свою пенсию благодаря специальным надбавкам. Некоторые из этих доплат назначаются автоматически, за определенными нужно обращаться в ПФУ лично.

Кому предоставляется надбавка по возрасту

Возрастная надбавка предоставляется пенсионерам старше 70 лет. При условии, что такие граждане получают пенсию по возрасту, сообщает ПФУ.

Читайте также Неожиданный обвал: стоимость злотого в Украине снижается уже третий день подряд

Такая надбавка с возрастом растет:

граждане от 70 до 74 лет включительно могут получить надбавку – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Надбавка по возрасту предоставляется, если общая ежемесячная пенсионная выплата лица не превышает 10 340,35 гривен.

У кого из пенсионеров вырастут пенсии в октябре

Как сообщает Минсоцполитики, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, пенсионеры, проживающие в зоне активных или потенциальных боевых действий, могут получить специальную надбавку. Такая доплата предоставляется им, если они:

не получали с 1 марта 2023 года международную помощь или выплаты для переселенцев;

имеют пенсию меньше чем 3 250 гривен.

Важно! Надбавка от ООН начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии.

Эта надбавка рассчитывается индивидуально. Она составляет разницу между 3 250 и пенсией, которую имеет лицо.

Обратите внимание! Доплата от ООН предоставляется в соответствии с данными в реестрах.