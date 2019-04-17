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Экономика Соцвыплаты Получал помощь – возвращай: кому придется возместить субсидии
8 июня, 18:40
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Получал помощь – возвращай: кому придется возместить субсидии

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Украинцы могут быть вынуждены вернуть субсидии из-за неточных данных или изменений в обстоятельствах, о которых не сообщили Пенсионный фонд.

  • Субсидии могут быть аннулированы в случае смерти льготника или потери им права на помощь, а также их возврат может требоваться от родственников, если смерть стала известна с опозданием.

     

Государство может потребовать возврата ранее начисленных средств на оплату коммуналки. Кого из украинцев это касается и в каких случаях придется возвращать субсидии, читайте далее.

Почему украинцы вынуждены вернуть льготы или субсидии

Некоторым украинцам придется вернуть льготы из-за неточных данных или изменений в обстоятельствах, о которых не сообщили Пенсионный фонд, напоминает 24 Канал.

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Согласно постановлению Кабмина №373, которое регулирует порядок предоставления льгот и субсидий, государство имеет право требовать возврата излишне выплаченных средств.

Также льготу могут аннулировать в следующих случаях:

  • в случае смерти льготника, потери им права на помощь или назначения субсидии (начиная со следующего месяца);
  • по добровольному заявлению самого льготника.

К тому же в случае, когда о смерти льготника стало известно с опозданием, государство имеет право обратиться за возвратом средств к его родственникам.

Как избежать аннулирования субсидии

Если в жизни льготника произошли изменения, например, изменился состав семьи, перечень коммунальных услуг или управляющая компания – об этом следует сообщить ПФУ в течение 30 дней.