Кто останется без льгот на коммунальные услуги и как это зависит от доходов

С 1 января 2025 года в Украине изменились правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг. Теперь главный фактор для предоставления льготы - уровень дохода семьи.

Что изменится в предоставлении льгот

Если раньше льготы начислялись определенным категориям граждан независимо от финансового состояния, то теперь будет учитываться среднемесячный доход семьи, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Согласно постановлению Кабмина №1553 от 31 декабря 2024 года, если средний доход на одного человека за последние шесть месяцев превышает 4 240 гривен, льгота на оплату коммунальных услуг больше не будет предоставляться.

Важно! Это может существенно повлиять на многих украинцев, поэтому важно заранее проверить свой доход, чтобы оценить возможность получения льгот в 2025 году.

Кого коснутся изменения

С 2025 года льготы на оплату коммунальных услуг будут предоставляться с учетом дохода для таких категорий граждан:

Реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий или являются пенсионерами.

Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (1 и 2 категории), а также жены/мужья умерших из-за Чернобыльской катастрофы, опекуны детей умерших, жены/мужья умерших ликвидаторов других ядерных аварий или ядерных испытаний.

Бывшие военнослужащие, которые получили инвалидность во время службы.

Семьи погибших (умерших) или пропавших без вести военнослужащих.

Ветераны военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других структур, а также вдовы/вдовцы погибших ветеранов.

Бывшие несовершеннолетние и малолетние узники концлагерей, гетто и рожденные там дети.

Депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Обратите внимание! Льготы для участников боевых действий и лиц, которые стали инвалидами вследствие войны, остаются без изменений.