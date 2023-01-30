Зарплаты для украинцев вырастут: кого ждет повышение

В 2023 году может наблюдаться дефицит специалистов в отдельных отраслях. Соответственно, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты украинцам.

Как рассказал в эфире телемарафона директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, это может касаться тех отраслей, где специалисты массово либо уехали за границу, либо пошли защищать страну.

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Кто может получить повышение

По словам Вышлинского, в войну мы тоже входили с нехваткой человеческих ресурсов. Потому работодатели будут искать людей, а у работников появится возможность просить о повышении зарплат.

Но такое развитие событий не означает, что цены в Украине будут снижаться. Но их повышение будет компенсировано

Управляющий партнер консалтинговой компании Osoba Максима Разгона в комментарии Obozrevatel подчеркнул, что рост зарплат будет связан с теми отраслями, которые работают на восстановление страны, а это:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК);

переработка агропродукции.

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Повышение зарплат: на сколько

В 2023 году около 60% работодателей намерены повысить сотрудникам зарплаты. Но большинство из них поднимут оплату незначительно – на 5 – 10%.

14,5% работодателей повысят на 11 – 20%;

и только 3,7% – больше чем на 20%.

Согласно данным сайта по поиску работы Work.ua, диапазон самых высоких зарплат в Украине колеблется от 55 тысяч до 35 тысяч гривен.