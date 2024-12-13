У кого в 2025 году может быть самая низкая пенсия

Пенсия украинцев зависит от страхового стажа и размера взносов, которые платились за время работы. Впрочем, если человек не добрал страховой стаж, то претендовать на пенсию не сможет, а только на социальную помощь.

Кто будет иметь минимальную пенсию

Украинцы, которые не имеют достаточного количества страхового стажа для получения пенсии по возрасту или вообще никогда не работали, могут рассчитывать на социальную помощь от государства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.

Читайте также Какие виды помощи будут получать украинские пенсионеры в 2025 году

Она предоставляется в виде социальной пенсии, но только при условии достижения определенного возраста и выполнения установленных требований.

Люди, которые не имеют достаточного стажа, могут получить пенсию в зависимости от возраста и стажа, в частности:

в 60 лет – если есть не менее 31 года стажа;

– если есть не менее 31 года стажа; в 63 года – если накоплено от 21 года стажа;

– если накоплено от 21 года стажа; в 65 лет – если стаж составляет от 15 лет.

Важно! Те, кто совсем не работал или не имеет необходимого стажа, могут оформить социальную пенсию только после 65 лет. Размер этой помощи соответствует прожиточному минимуму. В 2024 году он составляет 2361 гривну.

Как оформить социальную пенсию

Для получения такой помощи нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. С собой необходимо иметь:

паспорт;

справку о страховом стаже из Пенсионного фонда;

декларацию о доходах всех членов семьи (справки о доходах прилагаются).

Когда социальную пенсию не дают

Социальную пенсию могут не назначить, если заявитель или его семья имеют определенные источники дохода или имущественные ограничения. Основными причинами отказа являются:

Наличие дохода:

Заявитель работает, получает другую пенсию, сдает в аренду недвижимость или имеет другие источники дохода.

Дорогие покупки:

Кто-то из членов семьи приобрел товар или услугу стоимостью более 50 000 гривен за последние шесть месяцев.

Имущество в собственности:

У заявителя или членов его семьи есть более чем одна квартира или машина.

Превышение дохода семьи:

Среднемесячный совокупный доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум, который в 2024 году составляет 2361 гривну.

Заметьте! Этот процесс обеспечивает поддержку для тех, кто остался без страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.