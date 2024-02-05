Выход на пенсию в Украине: кому засчитают в страховой стаж период без работы

Украинцам, которые намерены выйти на пенсию, необходимо иметь достаточный страховой стаж. Некоторым гражданам он может быть зачислен даже тогда, когда они не работали в течение определенного периода. Следовательно, существуют три условия, при которых это может возможно.

Кому засчитают страховой стаж за период безработицы

В частности, такую возможность предоставляют людям, которые заботятся о членах семьи с I группой инвалидности. Ведь при этих обстоятельствах, как правило, человек вынужден покинуть свою трудовую деятельность для ухода за больным родственником.

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Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусмотрено зачисление при определенных условиях в страховой стаж периодов ухода, в частности за лицом с инвалидностью I группы,

– сообщают в ПФУ.

Каким критериям нужно соответствовать

За период до 2003 года страховой стаж в таком случае не будет учитываться, поскольку на тот момент вышеупомянутое законодательство о пенсионном страховании не действовало.

Для того чтобы учли период ухода за инвалидом I группы в страховой стаж лица, которое заботится, нужно соответствовать трем критериям:

Человек должен быть трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью). Нигде не работать в период ухода за лицом с инвалидностью. Получать в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с действующим законодательством.

Как увеличились пенсионные выплаты в январе

С 1 января выросли минимальные выплаты пенсионеров из-за роста прожиточного минимума. Теперь это значение равно 2 361 гривна вместо 2 093 гривен.

вместо 2 093 гривен. Также увеличились пенсии граждан, которые имеют полный стаж и, при этом, они старше 65 лет. Этот рост произошел, благодаря повышению минимальной зарплаты до 7 100 гривен. Сейчас такая пенсионная выплата составляет 2 840 гривен .

. Следующее увеличение пенсии ожидается в апреле. Тогда минимальная зарплата станет уже 8 000 гривен, соответственно пенсионная выплата будет составлять 3 200 гривен.

При соблюдении указанных условий период ухода, который имел место после 01.01.2004, учитывается в страховой стаж человека, поскольку в этот период он является застрахованным лицом. Страхователем для него является соответствующий орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию.Минимальная пенсия для лиц, которые имеют полный стаж составляет 40% от гарантированной зарплаты.