Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища, – "Нафтогаз"
Источник:НАК "Нафтогаз"
"Нафтогаз" уже начал сезон закачки газа в подземные хранилища Украины. В целом сезон отбора газа длился 145 дней, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
Завершение отопительного сезона
Как отметили в "Нафтогазе", конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона.
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По данным АО "Укртрансгаз", в течение отопительного сезона 2023-2024 года было отобрано 8,5 миллиарда кубометров природного газа из ПХГ, из которых Украина использовала 6,7 миллиарда кубометров.Интересно! Ожидается, за летние месяцы в ПХГ будет загружено до 4 миллиардов кубометров газа. Это больше, чем в прошлом году.
Зима без импорта
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украина впервые прошла эту зиму используя только собственный газ для отопительного сезона.Обратите внимание! В соответствии с Меморандумом с МВФ, Украина заявляет о намерении воздержаться от импорта газа на следующий отопительный сезон. Параллельно будут рассмотрены меры для обеспечения стабильности энергетической системы после завершения срока транзитного соглашения с Россией, который приходится на конец 2024 года.
В контексте этого также указывается, что Украина способна принять дополнительный объем газа в размере 3 миллиардов кубометров для хранения, предназначенного для удовлетворения потребностей стран Европейского Союза.
Что известно об ударах по ПХГ
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что во время ракетного обстрела рано утром 24 марта, а впоследствии и 29 марта пострадали объекты "Нафтогаза" на западе Украины.
- Генеральный директор оператора газохранилищ "Укртрансгаз" Роман Малютин отметил, что благодаря оперативным действиям убытки не повлияли на возможность закачки газа в подземные хранилища. Он добавил, на ремонт поврежденного объекта является достаточным, поскольку поврежденное оборудование нужно только для обеспечения пикового отбора газа, начиная с января следующего года.