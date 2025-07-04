В пользу Украины конфискуют почти 1 600 российских вагонов

"Укрзализныця" инициировала конфискацию грузовых вагонов. Они принадлежат российским компаниям.

Почему конфискуют вагоны

СНБО 2 июля решил принудительно изъять 1 592 российских вагона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду.

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Решение приняли "с целью мобилизации финансовых ресурсов государства", а также "для отказа России в доступе к экономическим ресурсам, которые потенциально могут быть использованы для поддержания ведения войны".

Кому принадлежат вагоны

Железнодорожные вагоны сейчас принадлежат таким российским компаниям:

"ВЭБ-Лизинг";

"ВЭБ.РФ";

"Государственная транспортная лизинговая компания";

"Норд";

"Облдорснаб";

"Органический синтез";

"Газпромтранс";

"Финансбизнесгруп";

"Газпромтранс";

"Трансконтейнер".

Известно, что конфискацию инициировала "Укрзализныця".