В США могут отказаться конфисковывать российские активы

США может отказаться от идеи передачи Украине замороженных российских активов, если ее не поддержат страны Запада. Однако сейчас все же продолжаются переговоры о способе их передачи.

США может не передать активы

Сейчас в США заморожено примерно 5 миллиардов долларов центрального банка России, которые могут конфисковать в соответствии с законом о большом пакете помощи Украине и другим союзникам.

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Этот закон 24 апреля подписал президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украине выделят 61 миллиард долларов.

Нормы закона требуют от президента США и Министерства финансов искать российские активы в США в течение следующих 90 дней и отчитаться перед Конгрессом в течение 180 дней о результатах.

Через месяц после завершения процедуры Джо Байден сможет арестовывать, конфисковать или передавать права на любые российские государственные активы, которые находятся в юрисдикции Вашингтона.

Процесс может замедлиться, так как США будет и в дальнейшем консультироваться с союзниками. Глава американского министерства финансов Джанет Йеллен сообщила, что США вероятно не будут прибегать к каким-либо действиям, если G7 не выразит свою поддержку.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в первую очередь средства из замороженных активов надо направить на закупку оружия для ВСУ.