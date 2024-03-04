Шмыгаль прокомментировал конфискацию российских активов: на что используют 300 миллиардов долларов

Денис Шмыгаль заявил, что конфискация и использование российских активов - приоритет на этот год для правительства. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Украина нуждается в конфискации российских активов

По словам премьер-министра, конфискация российских активов должна стать активным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Сейчас большинство партнеров поддерживают использование замороженных российских активов.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины 300 миллиардов долларов это то, о чем мы знаем, что сейчас инвентаризируют партнеры, и о чем мы ведем диалог. К счастью, этот диалог на сегодня уже гораздо более прогрессивный и более оптимистичный, чем это было еще год назад.

Он также сообщил, что Украину интересует конфискация замороженных российских активов по двум причинам:

во-первых – это нужно Украине;

во-вторых – это будет актом наказанием России за те преступления, за которые она должна заплатить.

Какие планы правительства по конфискации активов

Денис Шмыгаль также сообщил, что план минимум Украины – начать использование доходов от замороженных активов. Он отметил, что конфискация активов является наказанием агрессора за совершенные преступления.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Есть полная готовность к использованию доходов, полученных от замороженных российских активов в пользу Украины. Но это только первый шаг.

Более того, как отметил премьер-министр, нужно также согласовать политическое желание конфисковать российские активы с юридическими возможностями международного и национального законодательства украинских партнеров.

Что известно о международной рабочей группе по конфискации

Поэтому, сейчас создается международная рабочая группа по конфискации активов. В то же время Украина отдельно работает с Бельгией и ЕС по использованию доходов и конфискации российских замороженных активов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Сейчас мы создаем международную рабочую группу по конфискации. Планируем ее первое заседание.

Премьер-министр также сообщил о создании части компенсационного международного механизма в виде Реестра убытков и разрушений, которые нанесла Россия. По словам Дениса Шмыгаля, это станет международным инструментом.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Параллельно идет создание международной компенсационной комиссии. Это инструмент, который будет использоваться параллельно с политическим решением о конфискации.

Таким образом, активы будут аккумулированы в международном фонде, а международная комиссия будет принимать решения на основе украинского, но уже и международного реестра убытков и разрушений. Как отмечает Денис Шмыгаль, этот механизм будет эффективно работать уже в ближайшее время.