Украина нуждается в конфискации российских активов
По словам премьер-министра, конфискация российских активов должна стать активным источником поддержки Украины и финансирования ее восстановления. Сейчас большинство партнеров поддерживают использование замороженных российских активов.
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300 миллиардов долларов это то, о чем мы знаем, что сейчас инвентаризируют партнеры, и о чем мы ведем диалог. К счастью, этот диалог на сегодня уже гораздо более прогрессивный и более оптимистичный, чем это было еще год назад.
Он также сообщил, что Украину интересует конфискация замороженных российских активов по двум причинам:
- во-первых – это нужно Украине;
- во-вторых – это будет актом наказанием России за те преступления, за которые она должна заплатить.
Какие планы правительства по конфискации активов
Денис Шмыгаль также сообщил, что план минимум Украины – начать использование доходов от замороженных активов. Он отметил, что конфискация активов является наказанием агрессора за совершенные преступления.
Есть полная готовность к использованию доходов, полученных от замороженных российских активов в пользу Украины. Но это только первый шаг.
Более того, как отметил премьер-министр, нужно также согласовать политическое желание конфисковать российские активы с юридическими возможностями международного и национального законодательства украинских партнеров.
Что известно о международной рабочей группе по конфискации
Поэтому, сейчас создается международная рабочая группа по конфискации активов. В то же время Украина отдельно работает с Бельгией и ЕС по использованию доходов и конфискации российских замороженных активов.
Сейчас мы создаем международную рабочую группу по конфискации. Планируем ее первое заседание.
Премьер-министр также сообщил о создании части компенсационного международного механизма в виде Реестра убытков и разрушений, которые нанесла Россия. По словам Дениса Шмыгаля, это станет международным инструментом.
Параллельно идет создание международной компенсационной комиссии. Это инструмент, который будет использоваться параллельно с политическим решением о конфискации.
Таким образом, активы будут аккумулированы в международном фонде, а международная комиссия будет принимать решения на основе украинского, но уже и международного реестра убытков и разрушений. Как отмечает Денис Шмыгаль, этот механизм будет эффективно работать уже в ближайшее время.