Конфискованные активы не должны заменить финпомощь

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что замороженные российские активы не могут быть заменой полноценной финансовой помощи от США.

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Я не вижу реальной замены выделения Конгрессом Украине помощи, в которой она нуждается в этом году. Я не думаю, что кто-то сможет заполнить этот пробел,

– объяснила она.

Еллен отметила, что несмотря на помощь от ЕС и Японии, общая сумма финансирования все еще недостаточна. На ее взгляд, эти средства могут помочь Украине справиться с ситуацией, которая сложилась в ближайшем будущем, однако Киев все еще ожидает более комплексную помощь.

Напомним! Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр выступил против позиции Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов. Это может свидетельствовать о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Что сказал Байден

Президент США Джо Байден тоже сказал, что средства из замороженных российских активов не могут заменить макрофинансовую помощь.

Он приватно предупредил союзников что, если Украина проиграет войну, международный порядок будет нарушен минимум на 50 лет.

Напомним! Сейчас страны G7 обсуждают замороженные 280 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку России в пользу Украины.