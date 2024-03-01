Конфісковані активи не мають замінити фіндопомогу

Міністр фінансів США Джанет Єллен зауважила, що заморожені російські активи не можуть бути заміною повноцінної фінансової допомоги від США.

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Я не бачу реальної заміни виділення Конгресом Україні допомоги, якої вона потребує цього року. Я не думаю, що хтось зможе заповнити цю прогалину,

– пояснила вона.

Єллен наголосила, що попри допомогу від ЄС та Японії, загальна сума фінансування все ще недостатня. На її погляд, ці кошти можуть допомогти Україні впоратися із ситуацією, яка склалася у найближчому майбутньому, проте Київ все ще очікує на більш комплексну допомогу.

Нагадаємо! Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер виступив проти позиції Джанет Єллен щодо конфіскації заморожених російських активів. Це може свідчити про глибокі розбіжності між країнами "Групи семи" (G7).

Що сказав Байден

Президент США Джо Байден теж сказав, що кошти з заморожених російських активів не можуть замінити макрофінансову допомогу.

Він приватно попередив союзників що, якщо Україна програє війну, міжнародний порядок буде порушений мінімум на 50 років.

Нагадаємо! Нині країни G7 обговорюють заморожені 280 мільярдів доларів, які належать Центробанку Росії на користь України.