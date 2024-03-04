Україна потребує конфіскації російських активів

За словами премʼєр-міністра, конфіскація російських активів має стати активним джерелом підтримки України та фінансування її відновлення. Нині більшість партнерів підтримують використання заморожених російських активів.

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Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України 300 мільярдів доларів це те, про що ми знаємо, що зараз інвентаризують партнери, та про що ми ведемо діалог. На щастя, цей діалог на сьогодні вже набагато більш прогресивний і більш оптимістичний, ніж це було ще рік тому.

Він також повідомив, що Україну цікавить конфіскація заморожених російських активів з двох причин:

по-перше – це потрібно Україні;

по-друге – це буде актом покаранням Росії за ті злочини, за які вона повинна заплатити.

Які плани уряду щодо конфіскації активів

Денис Шмигаль також повідомив, що план мінімум України – почати використання доходів від заморожених активів. Він наголосив, що конфіскація активів є покаранням агресора за вчинені злочини.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Є повна готовність до використання доходів, отриманих від заморожених російських активів на користь України. Але це лише перший крок.

Щобільше, як зазначив премʼєр-міністр, потрібно також узгодити політичне бажання конфіскувати російські активи із юридичними можливостями міжнародного та національного законодавства українських партнерів.

Що відомо про міжнародну робочу групу із конфіскації

Відтак, нині створюється міжнародна робоча група з конфіскації активів. Водночас Україна окремо працює з Бельгією та ЄС щодо використання прибутків і конфіскації російських заморожених активів.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Зараз ми створюємо міжнародну робочу групу з конфіскації. Плануємо її перше засідання.

Премʼєр-міністр також повідомив про створення частини компенсаційного міжнародного механізму у вигляді Реєстру збитків і руйнувань, які нанесла Росія. За словами Дениса Шмигаля, це стане міжнародним інструментом.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Паралельно йде створення міжнародної компенсаційної комісії. Це інструмент, який буде використовуватись паралельно з політичним рішенням про конфіскацію.

Таким чином, активи будуть акумульовані у міжнародному фонді, а міжнародна комісія буде приймати рішення на основі українського, але вже й міжнародного реєстру збитків та руйнувань. Як зазначає Денис Шмигаль, цей механізм буде ефективно працювати вже найближчим часом.