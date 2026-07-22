Цена боевых действий: США потратили на войну в Иране десятки миллиардов долларов

Война с Ираном обошлась США примерно в 37,5 миллиарда долларов. Это почти на 8 миллиардов долларов больше, чем по предварительной оценке, сделанной в мае.

Во сколько обошлась США война в Иране

Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что Конгресс должен срочно одобрить дополнительное финансирование Пентагона в размере 87 миллиардов долларов, о чем пишет BBC.

Из них 67 миллиардов долларов планируется направить на военные операции на Ближнем Востоке. В апреле Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой выделить 1,5 триллиона долларов на нужды Пентагона в следующем финансовом году, что станет рекордным уровнем военных расходов США в современной истории.

США уже 11-й день подряд наносят удары по целям в Иране. В ответ Тегеран также проводит атаки против американских войск и их союзников на Ближнем Востоке.

Гегсет заявил, что без этих средств США столкнутся с критическим дефицитом, который "поставит под угрозу нашу способность даже просто выплачивать зарплаты военнослужащим, быстро пополнять запасы техники и боеприпасов и непрерывно поддерживать жизненно важные операции".

По его словам, каждый доллар из запрашиваемого финансирования будет направлен на повышение боевых возможностей американских войск и укрепление мира силой.

Председатель комитета, сенатор-республиканка Сьюзан Коллинз, поинтересовалась, какими будут последствия, если Конгресс не одобрит запрос. Хегсет ответил, что в таком случае придется сократить текущую и будущую подготовку военных. В то же время он неоднократно обвинял администрацию бывшего президента Джо Байдена в недостаточном финансировании армии.

Самая влиятельная демократка в комитете Петти Мюррей раскритиковала бюджетный запрос, заявив, что он "не имеет особого смысла".

На вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина о том, во сколько уже обошлась война с Ираном, Хегсет назвал сумму в 37,5 миллиардов долларов. Однако два источника среди демократов и еще один источник, осведомленный о ситуации, сообщили, что реальная стоимость войны, по их мнению, значительно выше. По их словам, официальная оценка не учитывает, в частности, расходы на восстановление поврежденных американских военных баз.

Предварительную официальную оценку правительство США обнародовало 12 мая, когда высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил, что война обошлась в 29 миллиардов долларов. Ранее Пентагон также информировал законодателей, что только за первую неделю боевых действий расходы составили 11,3 миллиарда долларов.

Хегсет подчеркнул, что в случае одобрения этот пакет финансирования станет "инвестицией для целого поколения" и поможет США избежать необходимости догонять военный потенциал других государств.

Таким образом, цена войны на Ближнем Востоке стремительно растет. Однако цифры могут быть неточными и на самом деле превышать официально озвученные показатели.

Напомним, что Пентагон уже запрашивал дополнительные средства. В июне в Министерстве обороны США озвучили сумму в 80 миллиардов долларов. Средства были необходимы для покрытия расходов, связанных с войной против Ирана, а также других расходов.