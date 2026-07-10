Трамп изменил решение в отношении Испании: в Мадриде рассказали подробности ситуации

Мадрид заявил, что президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении страны. По словам испанской стороны, это произошло после того, как Трампа проинформировали о значительном увеличении вклада Мадрида в Альянс в последние годы.

Что известно о ситуации с Испанией и Трампом

Пресс-секретарь премьер-министра Испании Педро Санчеса заявил, что, вероятно, Трамп имел в виду выполнение Мадридом прежней цели НАТО по расходам на оборону на уровне 2% ВВП, о чем пишет Reuters.

На саммите Санчес подчеркнул, что Испания достигнет этой цели уже в этом году – после более чем двукратного увеличения номинальных оборонных расходов с 0,98% ВВП в 2017 году до почти 33 миллиардов евро (37,7 миллиарда долларов).

Дело в том, что Дональд Трамп критиковал Испанию за отказ поддержать новую цель НАТО – довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Левоцентристское правительство Испании заявляет, что стремится реагировать на реальные угрозы, а не просто "увеличивать расходы ради выполнения формального показателя", поскольку это потребовало бы сокращения социальных программ.

Пока неясно, означает ли смягчение риторики Трампа отказ от его угрозы прекратить торговлю,

– говорится в материале.

Источники в испанской делегации на саммите в Анкаре сообщили, что в Мадриде расценивают конфликт как показательный спор без реального противостояния. По словам испанских чиновников, они не заметили никаких экономических последствий или сокращения инвестиций в Испанию в последние годы, несмотря на критику Трампа.

Таким образом, на данный момент конфликт можно считать стабилизировавшимся. Однако Трамп не предоставил дополнительных подробностей о ситуации.

Что еще известно о ситуации

Напомним, что действия Трампа фактически могли разрушить торговое соглашение между США и ЕС. Дело в том, что Испания входит в Евросоюз, поэтому удар будет считаться ударом по всему блоку.

Но Дональд Трамп все же изменил свою позицию в четверг, 9 июля. Он заявил, что Испания согласилась "увеличить свои выплаты".