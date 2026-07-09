Что сказал Трамп об Испании

В частности, Дональд Трамп не уточнил, о каких именно выплатах идет речь и с кем именно из представителей Испании он разговаривал, о чем пишет Reuters.

Американский лидер сообщил, что у него были проблемы, "и они до сих пор остаются". Но Испания полностью изменила свою позицию.

Я сказал ему, что прекращу торговлю. Они согласились выполнить требование о значительных выплатах, и если бы не сделали этого, мы бы даже не стали с ними разговаривать,

– заявил Трамп.

В то же время Politico писало, что администрация президента США готовит перечень испанских товаров, в отношении которых потенциально может быть введено эмбарго.

Такой шаг потенциально может поставить под угрозу торговое соглашение, которое США заключили с Европейским Союзом в прошлом году.

Таким образом, Трамп рассказал о решении проблемы. Но никаких подробностей не привел. В Испании подобные заявления также не комментировали.

Что говорил Трамп об Испании

Дональд Трамп в среду, 8 июля, на саммите НАТО поручил министру финансов США Скотту Бессенту прекратить всю торговлю с Испанией. В частности, он назвал страну ужасным партнером в НАТО.

В то же время в Испании сообщили, что спокойно воспринимают слова Трампа. В правительстве заявили, что у США положительное торговое сальдо с Испанией, то есть они сами получают выгоду от этих экономических отношений.