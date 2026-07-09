Що сказав Трамп щодо Іспанії

Зокрема, Дональд Трамп не уточнив, про які саме виплати йдеться і з ким саме з представників Іспанії він розмовляв, про що пише Reuters.

Американський лідер повідомив, що мав проблеми, "і вони досі є". Але Іспанія повністю змінила свою позицію.

Я сказав йому, що припиню торгівлю. Вони погодилися виконати вимогу щодо значних виплат, і якби цього не зробили, ми б навіть не стали з ними розмовляти,

– зробив заяву Трамп.

Водночас Politico писало, що адміністрація президента США готує перелік іспанських товарів, щодо яких потенційно може бути запроваджене ембарго.

Такий крок потенційно може поставити під загрозу торгівельну угоду, яку США уклали з Європейським Союзом торік.

Таким чином, Трамп сказав про розв'язання проблеми. Але жодних деталей не навів. В Іспанії подібні заяви також не коментували.

Що казав Трамп щодо Іспанії

Дональд Трамп у середу, 8 липня, на саміті НАТО, доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всю торгівлю з Іспанією. Зокрема він назвав країну жахливим партнером у НАТО.

Водночас в Іспанії повідомили, що спокійно сприймають слова Трампа. В уряді заявили, що США мають позитивне сальдо торгівлі з Іспанією, тобто самі отримують вигоду від цих економічних відносин.