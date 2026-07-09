Що сказав Трамп щодо Іспанії

Зокрема, Дональд Трамп не уточнив, про які саме виплати йдеться і з ким саме з представників Іспанії він розмовляв, про що пише Reuters.

Американський лідер повідомив, що мав проблеми, "і вони досі є". Але Іспанія повністю змінила свою позицію.

Я сказав йому, що припиню торгівлю. Вони погодилися виконати вимогу щодо значних виплат, і якби цього не зробили, ми б навіть не стали з ними розмовляти,
– зробив заяву Трамп.

Водночас Politico писало, що адміністрація президента США готує перелік іспанських товарів, щодо яких потенційно може бути запроваджене ембарго.

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Такий крок потенційно може поставити під загрозу торгівельну угоду, яку США уклали з Європейським Союзом торік.

Таким чином, Трамп сказав про розв'язання проблеми. Але жодних деталей не навів. В Іспанії подібні заяви також не коментували.

Що казав Трамп щодо Іспанії

Дональд Трамп у середу, 8 липня, на саміті НАТО, доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всю торгівлю з Іспанією. Зокрема він назвав країну жахливим партнером у НАТО.

Водночас в Іспанії повідомили, що спокійно сприймають слова Трампа. В уряді заявили, що США мають позитивне сальдо торгівлі з Іспанією, тобто самі отримують вигоду від цих економічних відносин.