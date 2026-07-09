Що сказав Трамп щодо Іспанії
Зокрема, Дональд Трамп не уточнив, про які саме виплати йдеться і з ким саме з представників Іспанії він розмовляв, про що пише Reuters.
Американський лідер повідомив, що мав проблеми, "і вони досі є". Але Іспанія повністю змінила свою позицію.
Я сказав йому, що припиню торгівлю. Вони погодилися виконати вимогу щодо значних виплат, і якби цього не зробили, ми б навіть не стали з ними розмовляти,
– зробив заяву Трамп.
Водночас Politico писало, що адміністрація президента США готує перелік іспанських товарів, щодо яких потенційно може бути запроваджене ембарго.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Такий крок потенційно може поставити під загрозу торгівельну угоду, яку США уклали з Європейським Союзом торік.
Таким чином, Трамп сказав про розв'язання проблеми. Але жодних деталей не навів. В Іспанії подібні заяви також не коментували.
Що казав Трамп щодо Іспанії
Дональд Трамп у середу, 8 липня, на саміті НАТО, доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити всю торгівлю з Іспанією. Зокрема він назвав країну жахливим партнером у НАТО.
Водночас в Іспанії повідомили, що спокійно сприймають слова Трампа. В уряді заявили, що США мають позитивне сальдо торгівлі з Іспанією, тобто самі отримують вигоду від цих економічних відносин.