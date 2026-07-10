Що відомо про ситуацію щодо Іспанії та Трампа

Речник прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса заявив, що, ймовірно, Трамп мав на увазі виконання Мадридом колишньої цілі НАТО щодо витрат на оборону на рівні 2% ВВП, про що пише Reuters.

На саміті Санчес наголосив, що Іспанія досягне цієї мети вже цього року – після більш ніж дворазового збільшення номінальних оборонних витрат з 0,98% ВВП у 2017 році до майже 33 мільярдів євро (37,7 мільярда доларів).

Річ у тім, що Дональд Трамп критикував Іспанію за відмову підтримати нову ціль НАТО – довести оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

Лівоцентристський уряд Іспанії заявляє, що прагне реагувати на реальні загрози, а не просто "збільшувати видатки заради виконання формального показника", оскільки це вимагало б скорочення соціальних програм.

Поки що незрозуміло, чи означає пом'якшення риторики Трампа відмову від його погрози припинити торгівлю,

– йдеться у матеріалі.

Джерела в іспанській делегації на саміті в Анкарі повідомили, що в Мадриді розцінюють конфлікт як показову суперечку без реального протистояння. За словами іспанських чиновників, вони не помітили жодних економічних наслідків або скорочення інвестицій в Іспанію останніми роками, попри критику Трампа.

Таким чином, наразі конфлікт можна вважати стабілізованим. Однак Трамп не надавав більше деталей щодо ситуації.

Що ще відомо про ситуацію

Нагадаємо, що дії Трампа фактично могли зруйнувати торгівельну угоду між США та ЄС. Річ у тім, що Іспанія входить до Євросоюзу, тому удар вважатиметься ударом по всьому блоку.

Але Дональд Трамп таки змінив свою позицію у четвер, 9 липня. Він заявив, що Іспанія погодилась "збільшити свої виплати".