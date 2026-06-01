Зарплаты военных, нацкешбэк и бронирование по-новому: что изменится с 1 июня

В июне украинцев ждут несколько изменений, которые будут касаться войска и бронирования от мобилизации. Пользователи программы "Национальный кешбэк" могут потерять свои накопления, если вовремя их не используют. Для оцифровки трудовых книжек приближается крайняя дата, а часть пенсионеров получит большие выплаты.

Старт реформы армии в июне

В Украине готовят реформу армии, которая предусматривает изменения в размерах денежного обеспечения военных и подходах к комплектации подразделений. Старт запланирован на июнь. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ключевые направления реформы правительство и военное командование согласовывали в апреле, а в мае договаривались о деталях.

Известно, что изменения будут касаться установления минимального уровня зарплаты военных на тыловых должностях в размере 30 тысяч гривен, а на позициях обеспечение должно стать выше в разы. Увеличение финансирования предусмотрели и для командиров, боевых сержантов и офицеров.

Для пехотинцев готовят специальные контракты в ВСУ в 2026 году, по которым размер выплат будет зависеть от выполнения боевых задач и находиться в диапазоне 250 – 400 тысяч гривен.

Частью реформы станет и изменение подходов к комплектации подразделений личным составом и управления людьми:

расширение контрактной составляющей в Силах обороны, чтобы обеспечить определенные сроки службы;

возможность для мобилизованных раньше, начиная с 2026 года, поэтапно уволиться со службы по четким временным критериям благодаря новым контрактам ВСУ.

В июне руководство государства ожидает первых результатов реформы армии, в частности относительно изменений денежного обеспечения.

Неиспользованный нацкешбэк вернут в бюджет

30 июня – последний день, когда можно потратить накопленные на карточках национального кешбэка средства. Как сообщили в Министерстве экономики, неиспользованные деньги вернутся в государственный бюджет.

Потратить кешбэк можно на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение продуктов питания, медизделий и лекарств украинского производства, покупку книг или другой печатной продукции, а также на благотворительность и поддержку ВСУ.

Обратите внимание! Полученный в конце мая кешбэк за апрель также нужно использовать до конца июня. Майские начисления за покупки выплатят в июле, а затем кешбэк будет поступать по обычному графику: после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

Программа "Национальный кешбэк" будет работать и в дальнейшем без изменений. Пользователи будут получать следующую компенсацию за покупку товаров украинского производства:

5% кешбэка – за продукты питания, аптечные товары, автотовары, изделия для сада и огорода;

– за продукты питания, аптечные товары, автотовары, изделия для сада и огорода; 15% кешбэка – за непродовольственные товары, такие как одежда и обувь, техника, игрушки, товары для хобби, ремонта, отдыха, а также продукты питания: твердые и мягкие сыры, макароны, овсяные и гречневые крупы.

Чтобы присоединиться к программе кешбэка, нужно открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров, определить карты для оплаты покупок и предоставить банку разрешение передавать данные о транзакциях с этих карт. В приложении Дия в разделе "Сервисы" нужно выбрать карту для выплат "Национальный кешбэк" любого банка-партнера.

Следует помнить, что средства начисляют только за безналичную оплату товаров, которые участвуют в программе.

Продолжат ли оцифровку трудовых книжек

С 2021 года в Украине внедрили электронные трудовые книжки работников. С тех пор длился установленный законодательством 5-летний срок для их оцифровки, то есть перевод данных в электронный формат. Это нужно, чтобы стаж работы до 1 января 2004 года учли при начислении пенсии.

Определенный законом срок на оцифровку завершается 10 июня. Однако, как сообщили в ПФУ, вносить данные можно и позже в случае необходимости. Отсутствие оцифрованной копии трудовой книжки после определенной даты не приведет к потере стажа.

Информация о застрахованных лицах после 2004 года уже имеется в системе персонифицированного учета. Если есть неучтенные периоды, бумажные документы на подтверждение можно подать лично в любое время, обратившись в Пенсионный фонд, или же через веб-портал электронных услуг.

Как отмечают в ПФУ, неработающие пенсионеры не нуждаются в оцифровке трудовой книжки, поскольку данные об их трудовой деятельности уже хранятся в содержимом их пенсионных дел. Работающим пенсионерам, которые имеют электронную трудовую книжку, дооцифруют последние периоды работы при очередном обращении по перерасчету выплат.

Новые критерии бронирования

Правительство изменило критерии бронирования работников предприятий, которые имеют статус критически важных для экономики и государства во время войны. Как сообщили в Министерстве экономики, новые требования касаются уровня средней зарплаты и квот для рабочих, которых можно забронировать от мобилизации.

По словам министра экономики Алексея Соболева, изменения в бронировании заработают ориентировочно в середине июня. Обновления следующие:

средняя зарплата работника – не менее чем 25 941 гривна (три минимальных заработных платы), а для предприятий на прифронтовых территориях – 21 618 гривен ;

(три минимальных заработных платы), а для предприятий на прифронтовых территориях – ; учет работников в квоту бронирования, которую вычисляют от общего количества военнообязанных мужчин на предприятии, только по одному месту работы: касается тех, кто уже имеет отсрочку, и работников-совместителей.

Изменения претерпят также критерии критичности инфраструктуры. За месяц их должны переутвердить министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации по согласованию с Минобороны и Минэкономики.

Обратите внимание! Государство готовит пересмотр статуса всех критически важных предприятий. На это отводят три месяца с момента вступления в силу изменений. На переходный период действующий статус критичности и бронирования работников сохранится.

Льготные кредиты для бизнеса на энергообъекты

С 1 июня государство запускает программу, которая должна стимулировать бизнес к строительству собственной распределенной генерации электроэнергии.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, речь идет о льготных кредитах с фактической ставкой 10% годовых. Они доступны для крупного и среднего бизнеса, который хочет построить:

газотурбинные и газопоршневые установки, в частности когенерационные;

объекты возобновляемой энергетики (биомасса, биогаз, геотермальная энергия);

системы накопления энергии;

микросети и локальные автономные энергосистемы.

Условия следующие: компания будет брать в банке кредит на строительство, а разницу между рыночной и льготной ставкой компенсирует государство. Программа распространяется на кредиты от 1 до 25 миллионов евро в гривневом эквиваленте на срок до 5 лет (для прифронтовых территорий – от 500 тысяч евро). Предусмотрена возможность отсрочки до ввода в эксплуатацию, но не дольше, чем на 12 месяцев.

Благодаря поддержке строительства распределенной генерации государство хочет обеспечить дополнительные мощности для автономности работы критической инфраструктуры.

Каким будет курс доллара и евро в июне

Как рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, резких курсовых скачков в июне можно не ожидать, поскольку ситуацию на валютном рынке продолжает стабилизировать Национальный банк в режиме "управляемой гибкости".

Благодаря этому гривна ослабляется постепенно, несмотря на сложное начало года с обстрелами инфраструктуры, ростом расходов бизнеса и подорожанием импортных товаров. Эксперт отметил, что доллар в среднем добавляет 0,76 – 0,8% ежемесячно, а евро – около 0,9%.

По прогнозу Тараса Лесового, ориентировочный курс валюты в июне будет следующим: доллар может стоить от 43,80 до 44,80 гривны, а евро – от 51 до 52 гривен.

Вырастут ли тарифы на коммунальные услуги?

Повышение цен на некоторые коммунальные услуги для населения запрещено мораторием, который действует во время военного положения и на полгода после его завершения. Цены на газ, централизованное отопление и горячую воду остаются неизменными. К примеру, для клиентов Нафтогаза один кубометр голубого топлива стоит 7,96 гривны. Тепло и горячая вода у поставщиков имеют разную цену.

Цены на электроэнергию не подпадают под действие моратория, поэтому их могут менять. Сейчас для бытовых потребителей действующий тариф 4,32 гривны за киловатт. Его зафиксировали до конца октября.

Тарифы на холодное водоснабжение и вывоз мусора могут менять. Решение об этом принимает местная власть.

Заметим, что международные партнеры ожидают от Украины отказа от сдерживания цен на коммунальные услуги для населения. Власть должна оценить все скрытые расходы государства, субсидии, специальные обязательства, а также отменить запрет на повышение тарифов на тепло и горячую воду до конца текущего года. После завершения военного положения Украина должна постепенно приблизить цены на газ и электроэнергию для бытовых потребителей к рыночным.

Рост пенсий в июне: кого касается

Работающим пенсионерам, которые накопили не менее 24 месяцев дополнительного стажа по состоянию на апрель 2026 года, автоматически пересчитают выплаты. Получать их начнут с июня, поскольку данные об уплате единого социального взноса поступают с задержкой из-за процедуры квартальной отчетности работодателей. Недополученные суммы за предыдущие месяцы пенсионерам компенсируют.

По данным ПФУ, большие пенсии будут иметь и те получатели, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет в июне. Им назначат доплаты, если пенсия не превышает 10 340 гривен. Речь идет о следующих размерах:

+300 гривен – для пенсионеров от 70 до 74 лет;

+456 гривен – для пенсионеров от 75 до 79 лет;

+570 гривен – для пенсионеров от 80 лет.

Доплату будут начислять автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако делать это будут не с 1 числа, а со дня достижения соответствующего возраста. Поэтому в первый месяц размер доплаты будет зависеть от количества дней после наступления возраста.

Важно, что доплаты к пенсии не суммируются, а доначисляются. Например, в 70 лет надбавка составляет 300 гривен, в 75 лет она вырастет на 156 гривен (до 456 гривен).