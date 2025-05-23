В обход санкций: немецкая фирма поставила России оборудование на миллионы евро
- Немецкая компания Kontron поставляла в Россию запрещенное телекоммуникационное оборудование, используя свою дочернюю фирму в Словении, после ужесточения санкций ЕС в 2023 году.
- Kontron уверяет, что выполняла старые заказы по лицензиям правительства Словении и новые поставки не осуществляла.
Немецкая компания Kontron поставляла в Россию запрещенные технологии, несмотря на введение санкций Евросоюза. Ранее фирма обещала отказаться от работы в Российской Федерации.
Какое оборудование поставляла немецкая компания в Россию
Технологическая компания Kontron продолжила поставлять чувствительное телекоммуникационное оборудование уже после того, как Евросоюз в 2023 году ужесточил санкции против России. Для этого она использовала свою дочернюю фирму в Словении, сообщает Канал 24 со ссылкой на Politico.
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Как выяснило издание, Kontron с июля по ноябрь 2023 года отправила в Россию оборудования на более 3,5 миллиона евро.
За это время компания осуществила 11 поставок от своей словенской "дочки" в российский филиал Iskra Technologies. В частности, Kontron экспортировала запрещенное телекоммуникационное оборудование – устройство SI3000, способное осуществлять мониторинг и перехват коммуникаций.
Важно! Поставки состоялись уже после того, как вступил в силу 11 пакет санкций ЕС против России, ограничивший экспорт высоких технологий и товаров двойного назначения.
Что говорят в Kontron о поставках запрещенного оборудования
В Kontron нарушения санкций ЕС в осуществленных поставках не увидели. Компания заявила, что выполнила старые заказы, разрешенные по лицензиям, выданным правительством Словении.
Также Kontron уверяет, что после июня 2023 года новые поставки в Россию не осуществляла, а лишь выполняла ранее разрешенные сделки.
Ранее немецкая компания заявляла, что выходит с российского рынка. Kontron осудила полномасштабное вторжение России в Украину и пообещала не инвестировать в Российскую Федерацию.
- В 2022-м компания заявила о постепенном сокращении своего присутствия.
- Последние отчеты показывают, что численность работников компании в России уменьшилась с 600 до 240 человек.
Однако ее дочерняя компания Iskra Technologies, получавшая запрещенное оборудование в России, до сих пор остается в собственности Kontron. В декабре 2024 года ЕС включил ее в санкционный список.
Стоит знать! Еврокомиссия и немецкая таможенная служба пока не подтвердили, что проводят расследование в отношении Kontron. Впрочем ситуация вызвала беспокойство, ведь Россия продолжает получать из Европы важные технологии, несмотря на многочисленные санкции ЕС.