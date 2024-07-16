Газовики предупреждают: все украинцы должны пройти важную процедуру

Корректировка показаний газовых счетчиков является обязательной процедурой в ряде случаев. Ее нужно осуществлять всем украинцам.

Корректировка показаний счетчика

Передача показаний счетчика ежемесячно является необходимым условием для потребителей газа. Но даже не все осознают, что также важно правильно корректировать эти показатели.

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Есть несколько ситуаций, когда нужно скорректировать показатели счетчиков:

Неполная передача показаний: когда данные переданы не с 1 по 5 число месяца, а в другие дни. Повторная передача показаний через несколько каналов одновременно. Например, через онлайн-сервисы и контакт-центр, что может привести к некорректной обработке данных. Передача ложных данных. Временное отсутствие потребителя по адресу, который не дублирует последние показания, зафиксированы на счетчике с 1 по 5 число ежемесячно. Существенное завышение или занижение показаний по сравнению с фактическим потреблением.