Новые схемы коррупции: за что осудили топ-менеджеров "Приватбанка"

Антикоррупционный комитет объявил об аресте топовых менеджеров "ПриватБанка" из-за коррупции в значительных масштабах. Некоторые из фигурантов, вероятно, будут лишены свободы на срок до 12 лет.

Корупція усередині "ПриватБанку"

Відповідно до справи, у грудні 2016 року топ-менеджери "Приватбанку" на основі підроблених документів здійснили переказ банківських коштів у сумі 223 мільйони гривень на офшорні рахунки.

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Наразі правоохоронці направили до суду акт, де звинувачення отримали: голова правління "Приватбанку", його перший заступник та керівники трьох департаментів.

Хід справи

Учасники справи незаконно вивели гроші двома траншами за кордон. Перший – 85,2 мільйона гривень перевели на рахунок компанії, пов'язаної з одним із фігурантів. Другий – 136,8 мільйона гривень пішов до офшорів за такою самою схемою.

Однак це не єдині звинувачення. У справі йдеться також про те, що перед націоналізацією ці фігуранти вивели 8,2 мільярда гривень. Їм вдалося це зробити, списавши кошти на розтрати нерезидентів, зокрема, гроші вирушили до AS Privatbank у Латвії.

Обвинуваченим загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також цим особам мають заборонити обіймати деякі посади на строк до 3 років після звільнення.

У свою чергу, НАБУ не вважають, що викриті факти вичерпні, оскільки розслідування у цій справі триває й досі. Насамперед з'ясовуються деталі розкрадання 130 мільярдів гривень. Зверніть увагу, що саме ця справа стала однією із причин націоналізації "Приватбанку".

Наразі матеріали справи займають понад 2500 томів.