Будьте внимательны: стало известно про место, где чаще всего требуют взятки

Проблема коррупции в Украине остается актуальной. Особенно она ощутима в некоторых сферах.

Где в Украине чаще всего ощущается коррупция

По данным опроса, 29% респондентов в течение последних 12 месяцев сталкивались с коррупцией в школах, сообщает 24 Канал со ссылкой на КМИС.

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Речь идет о том, что учителя и руководители школ требовали взятки в различных формах:

деньги;

подарки;

услуги;

протекция.

В 2023 и 2024 годах в условиях полномасштабной войны основной опрос 10 000 респондентов среди общего населения охватывал 18/20 областей Украины. Кроме того, было опрошено 1 000 ВПЛ в тех же областях и 2 000 искателей убежища за рубежом,

– говорится в сообщении КМИС.

26% от опрошенных рассказали, что они сталкивались с коррупцией при получении медицинских услуг. В частности, взятки требовали сотрудники больниц, поликлиник, аптек, в том числе и врачи.

А вот 25% украинцев говорят, что у них требовали взятки сотрудники Нацполиции. В том числе и патрульной полиции.

Обратите внимание! Коррупция в сфере приватизации и пользования землей выросла за год до 25% (ранее она составляла – 14%).