Жители одного из регионов смогут получить грант от Красного Креста на 100 тысяч гривен

ВПЛ, зарегистрированные в Черкасской громаде после начала войны, и местные жители, потерявшие бизнес или работу, могут получить помощь от организации Красного Креста. Срок подачи заявок на мини-гранты в рамках проекта продлен до 3 мая.

На что направят средства

Проект предусматривает грантовую поддержку для улучшения жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от войны, путем предоставления финансовой помощи для создания или восстановления источника дохода. Размер одного мини-гранта может достигать 100 тысяч гривен.

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Красный Крест организует регистрацию черкасцев для выплат, целью которых является поддержка домохозяйств, пострадавших от войны.

Кто может получить грант

! В рамках проекта "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при поддержке Cruz Roja Española, домохозяйствам выдаются гранты до 100 тысяч гривен для восстановления или развития источников дохода.

Выплату могут получить лица, зарегистрировавшиеся в общине после 24 февраля 2022 года и могут заниматься хозяйственной деятельностью, а также местные жители, потерявшие работу или бизнес.

Критерии уязвимости для получения помощи включают:

лица в возрасте 65 лет и старше;

лица с инвалидностью I или II группы;

семьи с двумя и более детьми до 18 лет;

одинокие родители несовершеннолетних детей;

безработные.

Какие документы подать

Для получения грантовой поддержки от Красного Креста нужно подать следующие документы:

Паспорт;

Идентификационный код (ИНН);

Документ, подтверждающий социальный статус;

Свидетельства о рождении детей;

Пенсионное удостоверение;

Справка из центра занятости;

Справка из персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии для каждого члена семьи;

Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность заявителя, такие как регистрация ФЛП, лицензии, сертификаты и прочее.

Детали об участии в проекте и регистрации можно до 3 мая 2024 года по ссылке.