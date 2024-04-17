На що спрямують кошти

Проєкт передбачає грантову підтримку для покращення життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від війни, через надання фінансової допомоги для створення або відновлення джерела доходу. Розмір одного мінігранту може досягати 100 тисяч гривень.

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Червоний Хрест організовує реєстрацію черкасців для виплат, метою яких є підтримка домогосподарств, що постраждали від війни.

Важливо! У межах проєкту "Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування" із підтримки Cruz Roja Española, домогосподарствам видаються гранти до 100 тисяч гривень для відновлення або розвитку джерел доходу.

Хто може отримати грант

Виплату можуть отримати особи, що зареєструвалися в громаді після 24 лютого 2022 року і можуть займатися господарською діяльністю, а також місцеві жителі, які втратили роботу чи бізнес.

Критерії вразливості для отримання допомоги включають:

особи віком 65 років і старші;

особи з інвалідністю I або II групи;

сім'ї з двома і більше дітьми до 18 років;

одинокі батьки неповнолітніх дітей;

безробітні.

Які документи подати

Для отримання грантової підтримки від Червоного Хреста потрібно подати наступні документи:

Паспорт;

Ідентифікаційний код (ІПН);

Документ, що підтверджує соціальний статус;

Свідоцтва про народження дітей;

Пенсійне посвідчення;

Довідка з центру зайнятості;

Довідка з персоніфікації (ОК-5) або довідка про розмір пенсії для кожного члена сім'ї;

Документи, що підтверджують господарську діяльність заявника, такі як реєстрація ФОП, ліцензії, сертифікати та інше.

Деталі про участь у проєкті та реєстрацію можна до 3 травня 2024 року за посиланням.