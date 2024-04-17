На что направят средства

Проект предусматривает грантовую поддержку для улучшения жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от войны, путем предоставления финансовой помощи для создания или восстановления источника дохода. Размер одного мини-гранта может достигать 100 тысяч гривен.

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Красный Крест организует регистрацию черкасцев для выплат, целью которых является поддержка домохозяйств, пострадавших от войны.

Кто может получить грант

Выплату могут получить лица, зарегистрировавшиеся в общине после 24 февраля 2022 года и могут заниматься хозяйственной деятельностью, а также местные жители, потерявшие работу или бизнес.

Критерии уязвимости для получения помощи включают:

  • лица в возрасте 65 лет и старше;
  • лица с инвалидностью I или II группы;
  • семьи с двумя и более детьми до 18 лет;
  • одинокие родители несовершеннолетних детей;
  • безработные.

Какие документы подать

Для получения грантовой поддержки от Красного Креста нужно подать следующие документы:

  • Паспорт;
  • Идентификационный код (ИНН);
  • Документ, подтверждающий социальный статус;
  • Свидетельства о рождении детей;
  • Пенсионное удостоверение;
  • Справка из центра занятости;
  • Справка из персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии для каждого члена семьи;
  • Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность заявителя, такие как регистрация ФЛП, лицензии, сертификаты и прочее.

Детали об участии в проекте и регистрации можно до 3 мая 2024 года по ссылке.