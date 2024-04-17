На что направят средства
Проект предусматривает грантовую поддержку для улучшения жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от войны, путем предоставления финансовой помощи для создания или восстановления источника дохода. Размер одного мини-гранта может достигать 100 тысяч гривен.
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Красный Крест организует регистрацию черкасцев для выплат, целью которых является поддержка домохозяйств, пострадавших от войны.
Кто может получить грант
Выплату могут получить лица, зарегистрировавшиеся в общине после 24 февраля 2022 года и могут заниматься хозяйственной деятельностью, а также местные жители, потерявшие работу или бизнес.
Критерии уязвимости для получения помощи включают:
- лица в возрасте 65 лет и старше;
- лица с инвалидностью I или II группы;
- семьи с двумя и более детьми до 18 лет;
- одинокие родители несовершеннолетних детей;
- безработные.
Какие документы подать
Для получения грантовой поддержки от Красного Креста нужно подать следующие документы:
- Паспорт;
- Идентификационный код (ИНН);
- Документ, подтверждающий социальный статус;
- Свидетельства о рождении детей;
- Пенсионное удостоверение;
- Справка из центра занятости;
- Справка из персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии для каждого члена семьи;
- Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность заявителя, такие как регистрация ФЛП, лицензии, сертификаты и прочее.
Детали об участии в проекте и регистрации можно до 3 мая 2024 года по ссылке.