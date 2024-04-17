На что направят средства

Проект предусматривает грантовую поддержку для улучшения жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от войны, путем предоставления финансовой помощи для создания или восстановления источника дохода. Размер одного мини-гранта может достигать 100 тысяч гривен.

Читайте также Рост пенсий в мае: кому из пенсионеров ждать увеличения выплат

Красный Крест организует регистрацию черкасцев для выплат, целью которых является поддержка домохозяйств, пострадавших от войны.

Важно! В рамках проекта "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при поддержке Cruz Roja Española, домохозяйствам выдаются гранты до 100 тысяч гривен для восстановления или развития источников дохода.

Кто может получить грант

Выплату могут получить лица, зарегистрировавшиеся в общине после 24 февраля 2022 года и могут заниматься хозяйственной деятельностью, а также местные жители, потерявшие работу или бизнес.

Критерии уязвимости для получения помощи включают:

лица в возрасте 65 лет и старше;

лица с инвалидностью I или II группы;

семьи с двумя и более детьми до 18 лет;

одинокие родители несовершеннолетних детей;

безработные.

Какие документы подать

Для получения грантовой поддержки от Красного Креста нужно подать следующие документы:

Паспорт;

Идентификационный код (ИНН);

Документ, подтверждающий социальный статус;

Свидетельства о рождении детей;

Пенсионное удостоверение;

Справка из центра занятости;

Справка из персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии для каждого члена семьи;

Документы, подтверждающие хозяйственную деятельность заявителя, такие как регистрация ФЛП, лицензии, сертификаты и прочее.

Детали об участии в проекте и регистрации можно до 3 мая 2024 года по ссылке.