В G-7 договорились, как передать Украине замороженные российские активы на 50 миллиардов долларов

Страны "Большой семерки" согласовали структуру кредита, которая базируется на размере их экономик. Они планируют предоставить Украине около 50 миллиардов долларов помощи, которая начнет поступать до конца года.

Кредит для Украины

После многомесячных дискуссий о том, как использовать доходы, полученные от замороженных российских активов, этот план должен получить поддержку лидеров на саммите в Италии на этой неделе. Страны "Большой семерки" предоставят Украине кредиты, которые будут погашаться за счет доходов, полученных от заблокированных средств в размере примерно 280 миллиардов долларов США, большая часть из которых находится в Европе.

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Ожидается, что это соглашение обеспечит критически важную поддержку для Украины в среднесрочной перспективе и поможет удовлетворить ее финансовые потребности до 2025 года и в дальнейшем.

Согласно механизмам, которые будут подписаны в Италии, США, Европейский Союз и другие участники предоставят Украине кредит, а доходы, полученные от активов, со временем будут использованы для возврата этих денег.