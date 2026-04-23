Первый транш кредита на 90 миллиардов: когда Зеленский рассчитывает получить деньги от ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все условия ЕС, поэтому причин для блокирования кредита или 20-го пакета санкций нет. В частности президент акцентировал, что будет продолжаться работа, чтобы максимально приблизить получение первого транша из 90 миллиардов до конца следующего месяца.

Что известно о первом транше из кредита на 90 миллиардов?

О том, когда Украина может получить первую выплату и что будет с санкциями против России, рассказал журналистам Владимир Зеленский.

Президент объяснил, что Украина работала на положительный результат, поэтому ожидает соответствующего решения по принятию финансирования и санкций против России.

90 миллиардов евро – это для нас приоритет. Безусловно, очень важно, чтобы 20-й санкционный пакет был разблокирован, чтобы мы работали над следующими санкциями,

– объяснил Зеленский.

Он добавил, что санкционные ограничения это создание давления на российскую энергетику и теневой флот. В частности Украина постоянно работает над этим.

Президент также объяснил, что финансирование в 90 миллиардов евро является таким важным.

Первый транш, на который мы рассчитываем, мы будем приближать, как мы сможем. Чтобы до конца мая – начала июня мы получили деньги,

– добавил президент.

Он рассказал, что средства направят на усиление армии, внутреннее производство отечественного оружия. Однако прежде всего деньги пойдут на социальное обеспечение граждан.

Работаем над следующими санкциями. Верим в то, что все будет разблокировано. Украина сделала все, что обещала, в сроки, которые обещала,

– подытожил Зеленский.

Разблокировали ли в ЕС кредит для Украины?

23 апреля президент Зеленский сообщил, что 90 миллиардов евро для Украины на 2 года – разблокировано. Глава государства пояснил, что помощь будет способствовать устойчивости Украины.

В частности, Зеленский добавил, что партнеры также поддержали 20-й пакет санкций против России. В то же время, по словам президента, следует работать на дальнейшее создание давления на Москву и создавать новые санкционные ограничения.

Что известно о кредите на 90 миллиардов и 20-м пакете санкций против России?

Накануне, 22 апреля, послы ЕС начали процедуру одобрения финансирования для Украины, пишет Суспільне.

Так, все страны Евросоюза должны были подписать специальный документ и подтвердить свое согласие на кредит в 90 миллиардов и санкции против России. По предварительной информации, процедура должна завершиться 23 апреля.

Сегодня как кредит для Украины в размере 90 млрд евро, так и 20-й пакет санкций были включены в повестку дня послов ЕС и теперь должны пройти письменную процедуру для окончательного принятия. Кипрское председательство приложило немало усилий, чтобы ЕС и в дальнейшем решительно поддерживал Украину и оказывал давление на Россию,

– отметил представитель Кипрского председательства в ЕС.

На соответствующее решение отреагировал и Владимир Зеленский.

Украина выполняет свои обязательства в отношениях с Евросоюзом, даже в таких неоднозначных вопросах, как работа нефтепровода "Дружба". Рассчитываем, что и с европейской стороны будет то, что нужно для реальной защиты жизни и приближения полноценной европейской интеграции Украины, – добавил президент.

Он акцентировал, что Украина рассчитывает на оперативное внедрение поддержки.

Обратите внимание! ЕС согласовал предоставление Украине кредита на 90 миллиардов еще в декабре 2025 года. Однако после российского обстрела 27 января, который повредил нефтепровод "Дружба", Венгрия заняла неоднозначную позицию. От 20 февраля 2026 года страна заявила о вето на кредит в 90 миллиардов для Украины. Вопрос ключевого финансирования Украины был "на паузе" 2 месяца с момента блокировки правительством Орбана.

Решение о предоставлении кредита и разблокирование санкций стало возможным после того, как Украина отремонтировала свою часть трубопровода "Дружба". Об этом ранее сообщали в MOL (нефтегазовая компания Венгрии).

