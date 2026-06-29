Не только на закупку оружия: правительство утвердило, куда пойдут средства из кредита ЕС
Кабмин утвердил порядок использования средств, которые Украина получит в виде кредита от Евросоюза в течение 2026 – 2027 годов. В частности, той части кредита, которая будет направлена на поддержку обороны и развитие украинского ОПК.
Куда будет направлена оборонная помощь
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
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В этом году на оборонные нужды Украины европейские союзники планируют выделить 28,3 миллиарда евро. Средства поступят в рамках программы Ukraine Support Loan.
Утвержденный правительством порядок позволит направить это финансирование на нужды украинской армии:
- закупку оружия и оборудования;
- приобретение военной техники.
Однако кредит Евросоюза должен также стимулировать развитие украинского производства вооружений.
Европейские средства будут направлены не только на импорт вооружения, но и на прямое финансирование контрактов с украинскими производителями,
– отметила Свириденко.
Премьер-министр добавила, что к поставкам оружия будут привлекаться международные организации. Они будут осуществлять закупки в соответствии с международными процедурами. Это позволит быстрее получать вооружение и важные компоненты к нему.
Кроме того, порядок, утвержденный правительством, предусматривает четкий мониторинг и контроль за использованием европейских средств. Будут постоянно проводиться аудит и отчетность — все в соответствии с требованиями Евросоюза.
Это обеспечит прозрачное и наиболее эффективное использование привлечённых средств,
– подчеркнула глава правительства.
Таким образом, Украина стала еще на один шаг ближе к освоению кредитной программы Евросоюза на обеспечение оборонных нужд. Ведь без официально утвержденного порядка использование средств было бы невозможно.
Напомним, 25 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине первого транша кредита — 3,2 миллиарда макрофинансовой помощи. Также она добавила, что в ближайшие дни Украине начнут выплачивать первые средства из 6 миллиардов евро, предназначенных для производства дронов.