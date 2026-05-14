Миссия МВФ посетит Украину: какие налоги обсудят на первом пересмотре кредита в 8 миллиардов

Международный валютный фонд помогает Украине справиться с вызовами военного времени через финансовую поддержку. Однако деньги предоставляют за реформирование и налоговые изменения, очередные обновления будут обсуждать во время следующего визита миссии в Украину.

Что известно о новом визите МВФ в Украину и налоговых изменениях?

О том, с какой целью миссия фонда едет в Украину и что планируют обсудить с украинской властью, сообщает Интерфакс-Украина.

На брифинге 14 мая, в четверг, пресс-секретарь МВФ Джулия Козак сообщила, что уже в ближайшие недели представители МВФ прибудут в Украину. Цель визита – первое обсуждение четырехлетней программы финансирования EFF. Другими словами, речь идет о 8,1 миллиарде долларов.

По словам чиновницы, кроме обсуждения условий для предоставления средств (налоговых изменений), также планируют проанализировать "вопрос мобилизации внутреннего финансирования".

Во время миссии по пересмотру, которая состоится в ближайшие недели, персонал, конечно, проведет обсуждение с властями статуса обязательств по реформам, включая два, касающихся НДС,

– объяснила Козак.

Пресс-секретарь фонда также напомнила, что в рамках программы финансирования, Украина имеет обязательства принять закон о НДС для ФЛП на упрощенке, а также налоговые изменения в зарубежных посылок со стоимостью менее 150 евро. Как объясняли украинские чиновники, налоговые изменения по НДС согласовали отсрочить, а вот законопроект о посылках – приняли в первом чтении, второе пока не провели.

Джулия Козак объяснила, что эти реформы и изменения были согласованы с Украиной не только как способ целевой помощи, а также как реформы, что приведут страну к вступлению в ЕС. Чиновница добавила, что основная задача программы – это внешнее финансирование для Украины. Но также нужно работать над увеличением внутренних поступлений в бюджет.

Мы поддерживаем усилия власти по расширению налоговой базы, в частности путем уменьшения размера неформального сектора. Например, сейчас неформальный сектор оценивается в 45% ВВП. Поэтому вывод части этого сектора из тени в формальную экономику, где эти предприятия, эти фирмы делают вклад в налоговые поступления, будет очень важным для Украины, в дополнение к некоторым другим мерам мобилизации доходов,

– добавила пресс-секретарь МВФ.

Известно, что первый транш из программы Украина получила в начале марта 2026 года. Сумма поступлений составила 1,5 миллиарда долларов.

Что еще нужно знать об обязательствах Украины перед МВФ?

На сайте Министерства финансов ранее обнародовали законопроект налоговых изменений, которые Украина должна выполнить для получения финансовой помощи от Международного валютного фонда. Основные условия:

отмена льгот на беспошлинный ввоз посылок до 150 евро;

закрепление ставки военного сбора для физических лиц на уровне 5%, и его обязательной уплаты упрощенцами даже после завершения военного положения;

налог на OLX или налогообложение цифровых платформ;

введение НДС для бизнесов на упрощенке с доходами более 4 миллионов гривен в год.

Больше всего критики возникло к требованиям по НДС для ФЛП. Однако, как объяснил для 24 Канала координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман вряд ли соответствующие инициативы заработают с начала 2027 года, как планировалось. Пока парламент "тормозит" решение относительно соответствующего правила для предпринимателей. Возможно, обновления вступят в силу в 2028 году. Но может быть и вариант, когда НДС для ФЛП введут только со вступлением Украины в ЕС.

В то же время аналитик Юрий Щедрин в комментарии 24 Канала объяснил ситуацию иначе. Пока большинство украинцев и некоторые чиновники обвиняют в таких жестких условиях МВФ, на самом деле все не так. Ведь фонд просит лишь структурировать поступления в бюджет. Предложения как это сделать подает Украина, то есть Минфин. Иными словами МВФ согласовывает идеи Украины и затем предоставляет финансирование. Но в этой ситуации речь не идет о том, что представители фонда составляют какие-то конкретные условия или ограничения для украинцев.

Что еще нужно знать о поддержке для Украины от партнеров?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил странам выделять по 0,25% ВВП для поддержки Украины. Известно, что при поддержке идеи и ее реализации, Украина может получить до 143 миллиардов долларов в год. То есть объемы помощи для Украины могут вырасти втрое.

В то же время сейчас активно идет обсуждение кредита для Украины от ЕС на 90 миллиардов. После того как Венгрия блокировала финансирование более 2 месяцев, деньги наконец начали готовить к переводам. Планируется, что первый транш Украина получит не раньше июня 2026 года.

Отмечается, что средства рассчитаны на 2 года. 60 миллиардов направят на оборонные нужды, еще 30 – на поддержку стабильности в экономике. В частности в Еврокомиссии акцентировали что эти деньги не помогут Украине завершить войну, но ресурсов хватит, чтобы обеспечить нормальное функционирование государства.