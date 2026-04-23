Кредит на 90 миллиардов евро согласовали: будет ли возвращать Украина средства ЕС

В четверг, 22 апреля, Совет Евросоюза принял последний ключевой законодательный акт, лежащий в основе кредита Евросоюза для Украины на 90 миллиардов евро. Он был согласованного советом еще в декабре 2025 года.

Что известно о кредите для Украины, который уже согласовали в ЕС?

Это решение позволит Европейской комиссии начать выплаты как можно скорее во втором квартале 2026 года, о чем говорится на сайте Евросовета.

Кредит для Украины поможет покрыть самые насущные бюджетные потребности страны, в том числе и потребности оборонно-промышленного комплекса в 2026 – 2027 годах.

Финансирование будет связано со строгими условиями для Украины, такими как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией,

– говорится в тексте.

Макис Керавнос, министр финансов Республики Кипр, заявил, что выплаты начнут поступать как можно скорее, обеспечивая жизненно важную поддержку для самых неотложных бюджетных потребностей Украины.

В частности изменения в регламент ЕС, которые приняты сегодня, подтверждают, что кредит будет профинансирован через заимствования Евросоюза на рынках капитала и обеспечен бюджетным "запасом".

Важно! Кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна уплатить Украине.

Рада уже 24 февраля приняла регламент о создании самого кредита поддержки Украины. Об этом сообщала Президент Европейского парламента Роберта Мецола, о чем говорилось в ее Х.

В частности финансирование будет доступно в двух формах и с таким ориентировочным распределением:

30 миллиардов евро

– макроэкономическая поддержка Украины, предоставляется через макрофинансовую помощь или инструмент Ukraine Facility, и может быть использована для покрытия неотложных бюджетных потребностей Украины; 60 миллиардов евро – для поддержки возможностей Украины инвестировать в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции.

После положительной оценки украинской финансовой стратегии Комиссия 1 апреля 2026 года подала предложение имплементационного решения Совета по ее утверждению и предоставлению финансовой и экономической помощи Украине,

– указано в заявлении.

Это имплементационное решение Совета, также принято 22 апреля, определяет, что 45 миллиардов евро должны быть доступны Украине для реализации финансовой стратегии в 2026 году с таким распределением:

8,35 миллиарда евро – через макрофинансовую помощь;

8,35 миллиарда евро – через Ukraine Facility;

28,3 миллиарда евро – на поддержку оборонно-промышленных возможностей Украины.

Обратите внимание! Решение Совета было принято сегодня при поддержке всех 24 государств-членов, участвующих в усиленном сотрудничестве.

