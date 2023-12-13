Кредиты для малообеспеченных: что предполагает новая программа Минсоцполитики
Источник:Минсоцполитики
Министерство социальной политики перезапустило программу "Рука помощи", которая предусматривает предоставление кредитов малообеспеченным гражданам. Такие займы призваны помочь открыть или развивать собственное дело.
Что предполагает программа
Программа была создана Минсоцполитики еще в 2016-2018 годах, совместно с Всемирным банком. С тех пор более двухсот участников программы из разных областей смогли реализовать собственное дело.
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В этом году условия программы практически не изменились. Правительство предоставляет участникам беспроцентный кредит в размере 100,5 тысячи гривен. Деньги можно использовать для приобретения оборудования и материалов, необходимых для запуска бизнеса.
Однако такую финансовую помощь нужно будет вернуть. Это можно сделать как одним платежом (по истечении трехлетнего срока с даты его получения), так и частями.Важно ! Размер кредита можно не возвращать полностью. Сумма уменьшается в соответствии с суммой уплаченных налогов.
Ссуду можно не возвращать государству в следующих случаях:
- если предприниматель уплачивает налоги, сборы и единый социальный взнос на сумму, которая превышает сумму оказанной помощи;
- в первый год с даты получения пособия, по направлению центра занятости трудоустроено не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее чем на два года.
Как получить выплату
Чтобы принять участие в программе, трудоспособные украинцы из ряда членов малообеспеченных семей должны подать в центр занятости следующие документы:
- заявление о предоставлении финансовой помощи;
- бизнес-план;
- справку о несудимости.
Документы будут рассмотрены специальной комиссией, в состав которой входят представители центра занятости, органов соцзащиты населения, местного самоуправления, территориальных отделов Государственной налоговой службы, а также представители организаций работодателей и профсоюзов.
После заседания комиссия сообщит о своем решении в письменном виде. В случае положительного решения заявитель должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве ФЛП в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления от комиссии.
Кроме того, ему необходимо представить центр занятости счет-фактуру и договор, заключенный с поставщиком оборудования и материалов для получения помощи. После этого соответствующую сумму центр занятости перечисляет на расчетный счет поставщика.