Кредит под 0%: украинцы могут выгодно купить солнечные или ветровые электростанции

Минэнерго сформировал условия для украинцев, чтобы они могли себе позволить купить солнечные или ветровые электростанции. Соответственно граждане смогут оформить специальный кредит.

Что предлагают украинцам

Минэнергетики заявило, что финансовая поддержка предоставляется физическим лицам, которые устанавливают в собственных домохозяйствах генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников.

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Государство полностью компенсирует процентную ставку по кредиту на покупку оборудования - солнечных или ветровых электростанции с системами хранения,

– написали в министерстве.

Условия у такого кредита просты:

Кредит – под 0%

Срок кредитования – 10 лет

Сумма кредита – до 480 тысяч гривен

Как получить кредит

Сначала нужно обратиться в один из банков:

АО КБ "Приватбанк"

АО "Ощадбанк"

АБ "Укргазбанк"

АО "Сенс Банк"

АО "КБ "Глобус"

Также стоит подготовить такой пакет документов:

паспорт гражданина Украины

идентификационный код

справка о доходах

документы на оборудование, которое планируете приобрести

Далее держанные деньги нужно потратить на покупку солнечных и ветряных электростанций и ввести их в работу.