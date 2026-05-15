Брюссель готовит для Украины более 9 миллиардов евро: куда пойдет первый транш

Евросоюз планирует в ближайшие дни утвердить условия предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро. Окончательно принять регламент по использованию этих средств могут уже в понедельник, 18 мая.

Куда направят 9 миллиардов евро?

После утверждения документа Украина станет еще на шаг ближе к получению первого транша от ЕС в размере более 9 миллиардов евро. Его ожидают в середине июня, пишет Politico.

По информации издания, эти средства собираются направить на покрытие неотложных бюджетных потребностей и усиление обороны.

Финансирование из первого транша распределят неравномерно:

5,9 миллиардов евро должны пойти на закупку дронов для укрепления защиты от российских атак;

должны пойти на закупку дронов для укрепления защиты от российских атак; еще 3,2 миллиарда евро пойдут в украинский бюджет для покрытия административных расходов, в частности выплаты зарплат военным.

Однако перед перечислением денег Брюссель и Киев должны согласовать специальный меморандум о взаимопонимании. Он определит условия, на которых Украина получит кредит в 90 миллиардов от ЕС в течение двух лет.

По словам источников, Еврокомиссия планирует официально представить меморандум уже во вторник, после того, как еврокомиссары предварительно согласуют документ. В Брюсселе отмечают, что не хотят затягивать процесс.

Комиссия стремится осуществить первый транш как можно раньше во втором квартале 2026 года. Первый транш покроет закупку дронов из Украины для Украины,

– отметил представитель Еврокомиссии.

Накануне президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала самую масштабную атаку России на Украину, которая унесла десятки жизней, и пообещала быстрое предоставление первых средств из кредита для усиления обороны.

Еще одна ночь смерти и разрушений. И неизбирательных ударов по гражданским. Пока Россия открыто насмехается над дипломатическими усилиями, мы продолжаем укреплять Украину,

– написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Заметьте! Перед получением первого транша соглашения между Киевом и Брюсселем также должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Будет ли возвращать Украина средства Евросоюза?

Напомним, первые 9 миллиардов являются частью большого кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, который в апреле окончательно приняли европейские государства. Он рассчитан на 2026 – 2027 годы.

Займ предоставят на основе совместных заимствований стран ЕС. Такое решение приняли после того, как предыдущий план по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины провалился. Большинство из средств Москвы хранятся в Бельгии, и именно та выступила против, опасаясь гнева Кремля.

Поэтому половину кредита на 90 миллиардов Украина должна получить в этом году, а остальные – в следующем. Вместе с тем Брюссель должен еще утвердить после переговоров с Киевом механизм погашения кредита за счет будущих военных репараций со стороны России.

Если после завершения войны Кремль откажется выплачивать репарации, лидеры ЕС заявили, что оставляют за собой право использовать замороженные российские государственные активы для погашения этого кредита. В таком случае долг Украины фактически будет аннулирован,

– отмечает издание.

В то же время исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, что есть еще одно важное условие для получения Украиной кредита от ЕС. По его словам, Брюссель изначально связывал выделение займа с действующей программой финансирования от Международного валютного фонда.

Есть прямая зависимость. Европейцы должны быть уверены, что мониторинговая миссия (МВФ – 24 Канал), контролируя ситуацию в министерстве финансов, не позволит разворовать те деньги,

– говорит Пендзин.

Важно! Речь идет именно о средствах макрофинансовой помощи для Украины в рамках кредита. Финансирование на оборону должны предоставить без условий.

Почему 90 миллиардов может быть мало?

По предварительным оценкам, в 2026 – 2027 годах Украина может столкнуться с бюджетным разрывом минимум в 135 миллиардов евро. Именно поэтому в Брюсселе хотят убедить Канаду, Японию, США и Великобританию присоединиться к финансированию потребностей украинского бюджета и помочь закрыть остальной дефицит.

В то же время в Евросоюзе признают, что потребности Украины в финансовой поддержке могут только расти. Текущие расчеты дефицита базируются на предположении, что война завершится уже в этом году, однако такой сценарий все меньше выглядит реалистичным.

Дополнительным вызовом остаются и финансовые трудности самих стран ЕС. Многие правительства уже работают в условиях бюджетного давления из-за нескольких кризисов одновременно, а ситуацию осложняет и подорожание энергоносителей на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

На этом фоне Нидерланды в последние недели снова активизировали дискуссию о возможном использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы избежать нового дефицита финансирования в будущем.