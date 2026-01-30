Первый транш уже скоро: когда Украина получит 90 миллиардов евро от ЕС
- ЕС планирует предоставить Украине 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы, разделенных на военную поддержку и бюджетную помощь.
- Первый транш ожидается в начале апреля.
Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис провел разговор с украинскими министром финансов Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым. Чиновники обсудили заем в 90 миллиардов евро.
Когда Украина получит кредит от ЕС?
Об этом европейский чиновник сообщил в четверг, 29 января, в X. Также он уточнил, когда Украина может ожидать первого транша.
По словам еврокомиссара, сейчас работа над утверждением пакета на сумму 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы продолжается.
Первую выплату европейцы стремятся осуществить уже в начале апреля.
Напомним, кредит для Киева предлагают разделить на две части:
- 60 миллиардов – на военную поддержку,
- 30 миллиардов – на бюджетную.
По словам Домбровскиса, деньги на оборонные усилия помогут обеспечить Украину необходимым для защиты оборудованием, а также дадут значительный импульс европейской и украинской оборонной промышленности. Другие средства понадобятся, чтобы продвигать реформы и модернизировать страну, в частности для членства в ЕС.
К слову, Киев не должен возвращать 90 миллиардов евро, поскольку это грантовые средства. Эксклюзивно для 24 Канала экономист Сергей Фурса объяснил, почему европейцы пошли по такому сценарию, а не по более выгодному – репарационному кредиту, который должен был бы покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.
Эксперт отметил: "С одной стороны – из-за давления России, а с другой – из-за давления Трампа, что и было решающим".
Почему в Европе спорили о кредите?
Напомним, европейские лидеры спорили о возможностях использования средств на вооружение. Франция возглавила попытки предотвратить попадание денег в США на фоне роста разногласий в НАТО, тогда как другие страны (в частности Германия и Нидерланды) переживали, что инициатива "покупай европейское" ограничит способность Украины защищаться.
Позже проблемы возникли относительно распределения финансовых обязательств между странами. Германия предлагает привязать расходы к уровню двусторонней помощи, что вызвало недовольство "менее щедрых" доноров, например Франции и Италии.