Первый транш уже скоро: когда Украина получит 90 миллиардов евро от ЕС

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис провел разговор с украинскими министром финансов Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым. Чиновники обсудили заем в 90 миллиардов евро.

Когда Украина получит кредит от ЕС?

Об этом европейский чиновник сообщил в четверг, 29 января, в X. Также он уточнил, когда Украина может ожидать первого транша.

По словам еврокомиссара, сейчас работа над утверждением пакета на сумму 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы продолжается.

Первую выплату европейцы стремятся осуществить уже в начале апреля.

Напомним, кредит для Киева предлагают разделить на две части:

– на военную поддержку, 30 миллиардов – на бюджетную.

По словам Домбровскиса, деньги на оборонные усилия помогут обеспечить Украину необходимым для защиты оборудованием, а также дадут значительный импульс европейской и украинской оборонной промышленности. Другие средства понадобятся, чтобы продвигать реформы и модернизировать страну, в частности для членства в ЕС.

К слову, Киев не должен возвращать 90 миллиардов евро, поскольку это грантовые средства. Эксклюзивно для 24 Канала экономист Сергей Фурса объяснил, почему европейцы пошли по такому сценарию, а не по более выгодному – репарационному кредиту, который должен был бы покрываться за счет доходов от замороженных российских активов.

Эксперт отметил: "С одной стороны – из-за давления России, а с другой – из-за давления Трампа, что и было решающим".

Почему в Европе спорили о кредите?