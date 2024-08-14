Ограниченный дефолт: Fitch понизило кредитный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "ограниченный дефолт". Это произойдет после завершения льготного периода для выплат по еврооблигациям 2026 года.

Рейтинг Украины Fitch

Украина начала процесс реструктуризации международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, в соответствии с недавно принятым законом, который позволяет приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября. Это решение было принято в то время, когда страна борется с последствиями войны с Россией. Сейчас власти ищут согласия держателей облигаций на реструктуризацию долга.

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В разгар войны с Россией Украина делает значительные шаги в реструктуризации своего долга, стремясь восстановить доступ к международным финансовым рынкам. Несмотря на эти усилия, агентство Fitch Ratings понизило кредитный статус Украины, сохранив при этом рейтинг национальной валюты на уровне "ССС-". Это означает, что внутренний долг Украины вряд ли будет частью каких-либо соглашений о реструктуризации с внешними кредиторами.

S&P Global официально понизило кредитный рейтинг Украины до "выборочного дефолта" со 2 августа, подчеркнув значительные финансовые риски, с которыми сталкивается страна. Кроме того, Fitch Ratings обычно воздерживается от предоставления прогнозов для стран с рейтингом ниже "ССС+", что еще больше подчеркивает серьезность экономических проблем Украины.

25 июля Fitch Ratings объявило о снижении долгосрочного рейтинга дефолта Украины в иностранной валюте с "СС" до "С", что означает переход от вероятного к неизбежному риску дефолта.