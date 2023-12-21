Приостановка выплат долгов: кредиторы Украины из стран G7 согласовали отсрочку до 2027 года

Кредиторы Украины из стран G7 и Парижского клуба согласовали приостановку выплаты по официальному долгу до 2027 года. Соответствующие изменения в Меморандум 21 декабря подписал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, информирует 24 Канал. Подписантами выступили представители правительств 6 стран.

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Изменения по выплате долгов

В сообщении говорится, что сегодняшнее решение позволит продлить до конца марта 2027 года действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба. Отмечается, что он был подписан 14 сентября 2022 года.

Документ подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

"Благодарен партнерам из стран G7 за понимание потребностей Украины в условиях войны. Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов. Это добровольное приостановление выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 миллиарда долларов, предоставленной партнерами Украины", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По сообщению Минфина, текущая программа EFF (Механизм расширенного финансирования) МВФ заканчивается как раз в марте 2027 года. В ходе встречи Сергей Марченко отметил важность сохранения финансовых ресурсов. В частности, из-за предоставления внешними частными кредиторами Украины наиболее приемлемого долгового режима до истечения срока приостановки обслуживания долга, предоставленного ими в августе 2022 года.

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