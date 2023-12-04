На что украинцы берут кредиты в Польше

После начала полномасштабного вторжения украинцы стали более активно взаимодействовать с финансовым сектором Польши. Эта активность указывает на то, что украинцы планируют оставаться в Польше в долгосрочной перспективе.

Сценарии банков

После начала войны в Украине и волны иммиграции банкиры задавали вопрос, как украинцы будут пользоваться банковскими сервисами в Польше. Они рассматривали два сценария.

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В первом случае предполагалось, что украинцы будут использовать свои счета только для ежедневных платежей.

Во втором случае будут брать кредиты со временем, что свидетельствовало бы о том, что они планируют оставаться в Польше на длительный период времени.

Полтора года спустя после того, как волна беженцев достигла польских банков, понятно, что они выбрали первый сценарий, хотя сальдо долга медленно растет, — говорится в сообщении.

Какие долги имеют украинцы

С января по октябрь банки выдали украинским клиентам кредиты на 2,621 миллиарда злотых. В то же время в 2022 году кредитование составило 2,429 миллиарда злотых. Общий долговый баланс украинцев, по данным БИК, к концу октября составил 7,942 миллиарда злотых.

В кредитном портфеле украинцев в Польше по сравнению с прошлым годом нет изменений. 75% составляют кредиты на приобретение недвижимости, 19% кредиты наличными, а кредиты и карты в рассрочку составляют лишь 2%.

Стоимость их долга составляет всего 0,5 процента всего кредитного портфеля польских банков, — добавляет ПБ.

Для сравнения доля украинцев в пуле личных счетов составляет более 4%.